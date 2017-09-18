BM'den IKBY'ye referandum uyarısı: IŞİD ile mücadeleye gölge düşürür

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) tek taraflı referandum kararının IŞİD'le mücadeleye gölge düşüreceği uyarısında bulundu.

New York'ta açıklama yapan Guterres'in sözcüsü Stéphane Dujarric, "Genel Sekreter, şu anda referandum yapılması yönündeki tek taraflı bir kararın IŞİD'le mücadeleye, geri alınmış bölgelerin yeniden inşa edilmesine ve 3 milyondan fazla mülteci ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin güvenli bir şekilde geri dönüşüne gölge düşüreceğine inanıyor" ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Guterres'in "Irak'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine saygı duyduğu ve merkezi hükümet ile IKYB arasındaki bütün sorunların diyalog ve yapıcı uzlaşı yoluyla çözülmesi gerektiğine inandığı" belirtildi.

Washington'dan açıklama

ABD yönetimi de bağımsızlık referandumun iptalini istedi. Washington'dan yapılan açıklamada, "Referandumun IŞİD'le mücadelede çabalarına ve bu mücadelede IŞİD'den arındırılmış bölgelerin istikrarına gölge düşereceği" vurgulandı.

Türkiye ve İran da Erbil yönetiminin bağımsızlık referandumu planlarına karşı çıkıyor. ABD daha önce de IŞİD'e karşı mücadeleye zarar vereceği gerekçesiyle referandum tarihini doğru bulmadığını açıklamıştı.

Barzani: Erteleme yok

IKBY parlamentosu, cuma günü Irak merkezi hükümetinin itirazına rağmen bağımsızlık referandumunun 25 Eylül'de yapılması için yeşil ışık yakmıştı. Erbil'de cumartesi günü yaptığı açıklamada referandum tarihinin ertelenmesinin söz konusu olmadığını ifade eden Barzani, ancak "her gerçek alternatifi" memnuniyetle karşılayacaklarını vurgulamıştı.

Bağdat yönetimi başta Kerkük meselesi olmak üzere bölgenin güvenliğini tehlikeye düşüreceğini öne sürerek Erbil yönetiminin bağımsızlık referandumu planlarına karşı çıkıyor.