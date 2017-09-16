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Dünya

Barzani: Referandumun yerine bir alternatif için artık çok geç

Barzani, referanduma ilişkin Gereği neyse yapacağız ve bedeli neyse ödemeye hazırız" demişti

16 Eylül 2017 17:18

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) lideri Mesud Barzani yaptığı son açıklamada "Referandumun yerine bir alternatif için artık çok geç" dedi.

25 Eylül'de bağımsızlık referanduma gideceğini ilan edenMesut Barzani, Türkiye, ABD ve bölge ülkelerinden gelen uyarılara kulak asmayacağını yineledi.

Taraftarlarının katıldığı bir mitingde kürsüye çıkan Barzani, "Referandumun yerine bir alternatif için artık çok geç. Şu an sunulan öneri ve alternatifler için çok geç kalındı. Referandumu ertelememizi isteyenlere 'Daha iyi bir alternatifiniz varsa buyrun sunun' dedik. Ancak hiç kimse daha iyi bir alternatifle gelmedi" dedi.

Londra yönetimi, "Odaklanılması gereken konu IŞİD'i yenmek olmalıyken, referandum bölgedeki istikrarsızlığı arttırma riskini barındırıyor. İngiltere bu nedenle, Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkinin geleceği bakımından IKBY ile Irak hükümeti arasında yeni görüşmeler önerisinde bulundu" ifadesini kullandı.

Duhok'un Amedi ilçesinde bugün düzenlenen bağımsızlık referandumuna destek etkinliğinde konuşan Barzani, "Yalnızca Kürdistan halkı referanduma meşruluk kazandıracak, onun dışardakiler değil. O yüzden hiç kimsenin sözünü dinlemeyin" demişti.

Rudaw'ın aktardığı habere göre Barzani, "Referanduma gidiyoruz. Gereği neyse yapacağız ve bedeli neyse ödemeye hazırız" diye konuşmuştu. 

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