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Dünya

BM'den bir kez daha koşulsuz ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun, İsrail ve Hamas'tan insanlık namına şiddeti durdurmalarını istedi

29 Temmuz 2014 00:37

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze'deki durumla ilgili "acil ve koşulsuz insani ateşkes" çağrısını yineleyerek, İsrail ve Hamas'tan "insanlık namına" şiddeti durdurmalarını istedi.

Ban, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Hamas lideri Halid Meşal'i, insanların ölmesine izin vererek, "sorumsuzca ve ahlaken yanlış" davranmakla itham etti.

Netanyahu ve Meşal'den, savaş mağduru vatandaşların acısına son vermek için "siyasi irade" ve "merhametli liderlik" sergilemelerini isteyen Ban, İsrail güçlerinin çaresiz sivillere saldırdığı Gazze'de durumun kritik olduğunu ve bunun "orantılılığa dair ciddi soruları" gündeme getirdiğini kaydetti.

Tarafların tüm eylemlerinin sorumlu ve adil olması gerektiğini vurgulayan Ban, Netanyahu ile sabah saatlerinde uzun bir görüşme yaparak ateşkesi kabul etmelerini istediğini de söyledi.

BMGK, Gazze'de ''acil ve koşulsuz insani ateşkes'' sağlanmasını isteyen başkanlık açıklaması üzerinde anlaşmıştı. BMGK Dönem Başkanı Ruanda'nın başkanlık açıklamasında, tarafların ''Mısır'ın inisiyatifiyle oluşturulan kalıcı ve saygın bir ateşkesin sağlanması için işbirliğine davet edildiği'' bildirilmişti.

 

 

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