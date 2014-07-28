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Dünya
Deutsche Welle

Gazze'de bayram kanlı başladı

Gazze’de, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de İsrail ve Hamas arasındaki saldırılar sürüyor. BM Genel Sekreteri Ban, tarafları derhal ateşkes yapma çağrısında bulundu.

28 Temmuz 2014 19:47


Gazze Şeridi'nde, Ramazan bayramının ilk günü, sabahın erken saatlerinde yeniden hız kazanan saldırılarla başladı. Taraflar hafta sonunda 12 saatlik ateşkesin ardından, sürenin uzatılması konusunda uzlaşma sağlayamamıştı.

Pazar gecesi düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 1040'a çıkarken, 43 İsrail askeri ve 3 de İsrailli sivilin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

‘Abluka kalkmalı'

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, pazartesi günü New York'ta yaptığı açıklamada, taraflara derhal ateşkes sağlama çağrısı yaptı. Ban, kalıcı ateşkesin, bölgede uzun vadeli bir barış için yapılacak görüşmelerin zeminini oluşturması gerektiğini kaydetti. Ban halihazırda bini geçen ölü sayısına atıfta bulunarak, tarafları her türlü provokasyon ve sivil ölümlerinden kaçınmaya teşvik etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ban, acı ve şiddetin sonlanabilmesi için İsrail ile Filistin arasındaki sorunların kökenine inmek gerektiğine dikkat çekti. Ban bunun da ancak 50 yıldır süren işgalin ve Gazze'deki ablukanın kaldırılmasıyla mümkün olabileceğini kaydetti.

BM Güvenlik Konseyi, oy birliğiyle aldıkları bir kararla, tarafları Ramazan ayı boyunca ateşkes yapmaya çağırdı. Yapılan açıklamada taraflara aynı zamanda, sivil ve Birleşmiş Milletler binaları da dâhil insani yardım binalarını hedef alan saldırılardan kaçınma ve koruma çağrısı yaptı.

İsrail'deki sağ politikacılar ateşkese karşı

İsrail'de iktidardaki Likud Partisi'nden Seev Elkin, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde sağlanacak bir ateşkese karşı olduklarını belirtti. Elkin, başlatılan kara harekâtının, Hamas'ın başarısıyla sonlandırılamayacağını kaydetti. Seev Elkin, kendilerine saldıran bir örgütün, sonunda istediğini elde etmesinin mümkün olamayacağını belirten Elkin, Hamas'ın parçalanmaya başladığı anda zaten ateşkes için yalvaracağını kaydetti.

Binlerce kişi protesto etti

Kudüs'ün doğusunda toplanan ve Mescid-i Aksa'ya doğru yürüyüşe geçen binlerce Filistinli İsrail'in kara harekâtını protesto etti. Polisin verdiği bilgiye göre protestoya en az 45 bin kişi katıldı. Protestoya katılanların Hamas tişörtleri giydikleri bildiriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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