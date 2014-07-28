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Dünya

İsrail bombaları çocuk parkını vurdu

İsrail ordusu, Gazze'nin batısında yer alan Şati mülteci kampındaki çocuk oyun alanını vurdu, 7'si çocuk 10 kişi yaşamını yitirdi

28 Temmuz 2014 20:53

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bayramın ilk günü günü düzenlenen saldırıda, Gazze'nin en büyük sağlık merkezi olan Şifa Hastanesi ve yakınlarındaki bir park vuruldu.

Filistin sağlık görevlileri saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 10 kişinin öldüğünü ve 46 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bölgede bulunan bir AFP muhabiri, bombalı saldırının, hastane girişini hedef aldığını ve hastanenin giriş bölümünün yıkıldığını bildirdi.

Şifa Hastanesi'nin vurulduğu haberinin ardından İsrail Ordusu bir açıklama yaparak, saldırının kendileri tarafından düzenlenmediğini ve hastanenin Hamas'ın roketleriyle vurulduğunu öne sürdü. Hamas'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Birleşmiş Milletler, Şifa Hastanesi'nin vurulmasıyla birlikte, İsrail'in 8 Temmuz'dan bu yana başlattığı operasyonda Gazze'de hastane, klinik ve sağlık merkezleri olmak üzere 22 binanın vurulduğunu açıkladı.

 

Hastane bahçesinde oynayan çocuklar dahil 10 kişi öldü

 

Saldırıda, parkta oynayan çocuklar dahil 10 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu daha önce de Şifa Hastanesi'ne saldırı düzenlemişti.

Hastane, Gazze’deki en büyük sağlık kompleksi ve saldırılarda yaralananların hemen tamamı bu hastanede tedavi ediliyor.

 

İsrail ordusu saldırıyı yalanladı

 

Öte yandın İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hastanenin Filistinli gruplar tarafından bombalandığı ileri sürüldü.

 

Ölü sayısı 1045'e yükseldi

 

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına bayramda da devam ediyor. Ordu güçlerinin sabah saatlerinde Gazze'nin Cibaliye bölgesinde bir evi bombalaması sonucu bir Filistinli çocuk öldü. Ölü sayısı 1045'e yükseldi.

İsrail ordusunun, Gazze'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, en az 10 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

 

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