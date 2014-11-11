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Dünya

BM Suriye'deki yeni barış planından umutlu

BBC'ye konuşan BM'nin Suriye Özel Temsilcisi, Suriye'deki krizin çözümü için yeni bir fırsat olduğuna inandığını söyledi

11 Kasım 2014 12:13

BBC muhabiri Lyse Doucet'ye konuşan de BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de  Mistura, hâlihazırda Suriye'de hem IŞİD'in ortak bir tehdit olduğunu hem de çatışma halinin git gide daha fazla yorgunluk yarattığını söyledi.

BM'nin önerdiği yeni plan kapsamında çatışmaların bölge bölge dondurulması hedefleniyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, De Mistura, IŞİD'in yükselişine dikkat çekti ve bu etkenin savaşa daha farklı bir şekilde bakılmasına yol açabileceğini belirtti.

De Mistura, IŞİD ve Nusra Cephesi'ni ortak düşman olarak gören rakip tarafların, 'savaşın, başka birinin çatışmalardan faydalanmasına bir fırsat sunup sunmadığını' sorgulamaya başladığını söyledi.

BM Özel Temsilcisi, 'dahası, şiddet yoluyla savaşta galip gelme girişimlerinin işe yaramadığının git gide daha fazla fark edildiğini' belirtti.

 

Esad'ın yaklaşımı olumlu oldu

 

De Mistura, "Bir barış planına sahip olunduğunu söylemek iddialı ve aldatıcı olur. Ancak bir eylem planım var. Ve bu eylem planı, temelden başlayıp çatışmaları durdurmayı, şiddeti azaltmayı hedefliyor" dedi.

Bu özel göreve getirildiği Temmuz ayından bu yana Suriye'yi ikinci kez ziyaret eden de Mistura, ateşkes konusundaki önerilerini Pazartesi günü Şam'da Cumhurbaşkanı Esad'a bizzat iletmişti.

Yerel ateşkesler ya da "çatışmanın aşamalı olarak dondurulduğu bölgeler" önerisi, Suriye'nin başka bölgelerinde bir ölçüde uygulanabilmişti.

Şimdi de Mistura bu önerinin Halep'te faydalı olabileceğini söylüyor.

Suriye devlet ajansı Sana, Beşar Esad'ın "Mistura'nın girişimini Halep'te güvenliğin yeniden tesisi amacıyla incelemeye ve denemeye değer bulduğunu" bildirdi.

Halep 2012 yılının Temmuz ayından bu yana tam bir savaş alanı. Geçen yıl Suriye hava kuvvetleri hemen her gün kenti bombaladı ve çok sayıda sivil öldü.

Daha önceki BM temsilcileri hükümetle isyancı gruplar arasında kalıcı bir ateşkes sağlamayı başaramamıştı.

Hükümet bu savaşta giderek bölünüp parçalara ayrılan muhalif güçlerle çatışıyor.

Nusra Cephesi ve IŞİD gibi gruplar sadece hükümet güçleriyle değil kendilerinden başka muhalif güçlerle de çatışıyorlar.

İç savaş bu yıl daha da büyüdü ve ABD öncülüğündeki koalisyon IŞİD'e karşı yürüttüğü hava saldırılarını Irak'ın yanısıra Suriye'nin kuzeyinde, özellikle Rojava'da da sürdürüyor.

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