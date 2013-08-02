BM Suriye'de kimyasal silah iddialarını araştıracak

Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddialarını araştıracak Birleşmiş Milletler heyetinin Hollanda'nın Lahey kentinde hazırlıklarını sürdürdüğü ve bir kaç gün içinde bölgeye hareket edecekleri bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Martin Nesirky, gazetecilere yaptığı açıklamada Ake Sellström başkanlığında Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddialarını araştıracak ekibin Suriye Hükümeti ile varılan anlaşmanın ardından hazırlıklara başladığını söyledi.

İçlerinde Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ve Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) uzmanların yer alacağı 10 kişilik heyetin Lahey'de hazırlıkları sürdürdüğünü kaydeden Nesirky, hazırlıkların ve yasal sürecin tamamlanmasının ardından ekibin bir kaç gün içinde bölgeye hareket edeceğini belirtti.

Nesirky, misyonun daha önce de duyurulduğu üzere Han el-Assal ve diğer iki bölgede inceleme yapacaklarını hatırlatarak, diğer iki bölgenin ve incelemelere başlanacak net tarihin güvenlik gerekçesiyle açıklanmayacağını söyledi.

İddiaları araştırmakla görevli BM misyonunun başkanı Ake Sellström ile BM Silahsızlanma İşleri Yüksek Temsilcisi Angela Kane geçen hafta Suriye'ye iki günlük ziyaret gerçekleştirmiş ve ardından üç yerde inceleme yapmak için karşılıklı anlaşmaya varıldığı duyrulmuştu.

Daha önce Suriye hükümeti BM'ye başvurarak muhaliflerin Han el-Assal bölgesinde kimyasal silah kullandığını iddia etmişti. Şam'ın ardından İngiltere, Fransa ve ABD, Suriye rejiminin birden çok defakimyasal silah kullandığını öne sürerek BM'ye başvurmuştu.

Batılı ülkelerin ardından Rusya da 19 Mart'ta muhaliflerin Han el-Assal bölgesinde sinir gazı kullandığı iddiasına ilişkin ellerindeki bilgileri BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a sunmuştu.