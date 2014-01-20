BM Suriye konferansına İran'ı da davet etti

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Çarşamba günü İsviçre'de başlayacak olan Suriye barış konferansının açılış gününe İran'ı da davet etti.

Genel Sekreter, Suriye'de çatışmaları sona erdirmek amacıyla geçici bir yönetimin oluşturulması çabalarında İran'ın olumlu bir rol oynayacağı güvencesini aldığını söylüyor. Ancak Suriye'deki ana muhalefet grubu olan Suriye Ulusal Koalisyonu, Ban Ki-moon'un İran'a yaptığı daveti geri çekmemesi halinde barış konferansından geri çekileceğini açıkladı.

Washington, aksi takdirde İran'a sunulan davetin geri çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Konferansın İran'ın da davet edildiği açılışı İsviçre'nin Montreux kentinde Çarşamba günü yapılacak.

Bunu Cuma günü Cenevre'ye geçen Suriye hükümeti ve muhalefetinden temsilcilerin asıl görüşmelerinin izlemesi bekleniyor.

Konferans hazırlığını izleyen bir BBC muhabiri Beth McLeod, İran konusundaki tartışmanın görüşmelerin gidişatına gölge düşürdüğünü söylüyor.



BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Pazar günü yaptığı açıklamada, Suriye'deki krizin çözüm gayretlerine İran'ın da dahil olması gerektiğine güçlü biçimde inandığını ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Montreux'de ''olumlu ve yapıcı'' bir rol oynayacakları vaadinde bulunduğunu söyledi.

Öte yandan Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad Şam'da Rus parlamenter heyetiyle bir araya geldiği toplantıda, "Ülkenin geleceğini belirleme hakkının yalnızca Suriye halkına ait olduğunu" vurguladı.

"Teslim olmak isteseydik, başında teslim olurduk" diye konuştuğu bildirilen Cumhurbaşkanı Esad, Batılı ülkelerden ve muhalafet gruplarından yöneltilen, başkanlık görevini bırakıp seçimlere katılması çağrıları hakkında ne düşündüğü sorulduğunda, "Bu, tartışılacak bir konu değildir" dedi. Suriye'de Mart 2011'de başlayan savaşta 100.000'den fazla insan hayatını kaybetti. Savaş nedeniyle, 2 milyon kişi ülkeyi terk etti, 6,5 milyon kişi de ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı.