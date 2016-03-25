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Dünya

BM: Suriye'deki ateşkes 3 bin kişinin hayatını kurtardı

Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin ikinci turunun 9 Nisan'da başlaması hedefleniyor

25 Mart 2016 00:22

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, bugün tamamlanan Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin ikinci turunu 9 Nisan'da başlatmayı hedeflediğini söyledi. Mistura, çatışmaların durduğu 27 Şubat’tan bu yana yaklaşık 3 bin kişinin hayatının kurtulduğunu belirtti.

Habertürk'ün haberine göre, De Mistura, görüşmelerin ilk turunun tamamlanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, tarafların görüşmelerden çekilmeyerek müzakereleri ciddiye aldığını ve bu turun siyasi geçiş sürecinin konuşulmaya başlanması için hazırlık aşaması olduğunu ifade etti.

"Çatışmaların durdurulması anlaşmasının ve insani yardımların ulaştırılmasının sürdürülebilir olması için siyasi bir çözüm ve siyasi çözüm için de siyasi geçiş süreci vizyonun olması gerek" diyen de Mistura, çatışmaların durduğu 27 Şubat'tan bu yana yaklaşık 3 bin kişinin hayatının kurtulduğunu belirtti.

De Mistura, "Hükümet heyeti fazlasıyla prensipler üzerine odaklandı. Muhalifler ise ciddi belgelerle siyasi geçiş sürecine odaklandı. Prensipler tabii ki önemli ama sürekli onlardan bahsedilirse bir sonraki turda siyasi süreci konuşamayız" ifadesini kullandı.
 

İkinci tur için hedeflenen tarih 9 Nisan


İkinci tur görüşmelere ilişkin ise de Mistura, "Hedeflenen tarih 9 Nisan. Hangi taraf önce gelirse onlarla görüşmelere başlayacağız" dedi.

De Mistura, görüşmelerin rejimin nisan ayında yapmayı planladığı parlamento seçimleri nedeniyle ertelenmesi ihtimaline yönelik soruya ise, "Üzerinde yorum yapma yetkim olan seçimler BM gözetiminde 18 ay içinde yapılacak olan seçimlerdir" cevabını verdi.
 

12 ilke üzerinde mutabakat


De Mistura, Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) heyeti ve rejim heyetinin, iki hafta süren görüşmelerin ardından Suriye'deki krize siyasi çözüm bulunmasına yönelik temel 12 ilke üzerinde mutabık kaldığını söyledi.

Tarafların uzlaştığı, BM tarafından sunulan temel ilkeler şu şekilde:

- Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğü korunacak.
- Suriye'nin geleceğine demokratik yollarla, yani seçimle, Suriye halkı karar verecek.
- Suriye, bütün kesimlerin temsil edildiği, kapsayıcı, mezhebe dayalı olmayan demokratik bir devlet olacak.
- Geçiş dönemi ve sonrasında bütün kurumların ve karar mekanizmalarının en az yüzde 30'unda kadınlar temsil edilecek.
- BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı Suriye'ye ilişkin kararı doğrultusunda güvenilir, kapsayıcı, mezhebe dayalı olmayan bir yönetim oluşturulacak. Yeni bir anayasa hazırlanacak, özgür ve adil seçimler düzenlenecek.
- Terörle mücadele için terörist gruplara silah, para yardımı engellenecek.
- Birleşmiş, yeni bir ulusal ordu yeniden kurulacak.
- Sığınmacıların Suriye'ye dönmesi sağlanacak.

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