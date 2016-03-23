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Dünya
Deutsche Welle

Cenevre görüşmeleri kritik aşamada

Esad yönetimi adına Cenevre görüşmelerine katılan heyet, BM tarafından iletilen belgeyi yeni tur görüşmelerden önce yanıtlayacaklarını duyurdu.

23 Mart 2016 17:17


Cenevre barış görüşmelerine katılan Suriye heyetinin başkanı, Birleşmiş Milletler özel temsilcisinin Suriye'deki iç savaşa katılan taraflar arasındaki görüşmelerle ilgili olarak kendilerine sunduğu belgenin Şam yönetimi tarafından değerlendirileceğini söyledi.

Heyet başkanı Beşar Caferi, özel temsilci Staffan de Mistura ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada kendilerine iletilen yazının Suriye'ye döndükten sonra yönetim tarafından dikkatle değerlendirileceğini ve yeni tur görüşmelerden önce Şam'ın yanıtını de Mistura'ya bildireceklerini belirtti.

Brüksel'deki saldırılara katılan militanlardan bazılarının Belçika'ya dönmeden önce Suriye'de savaştıklarını açıklayan Suriye heyetinin başkanı kendileri açısından barış görüşmelerinin son turunun tamamlanmış olduğunu söyledi. Caferi yeni tur görüşmelerin başlama tarihi hakkında açıklama yapmadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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EsadCenevreSuriyeBirleşmiş MilletlerBeşar CaferiStaffanMisturaBelçikaDeutsche Welle Türkçe DW Reuters/AG

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