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Dünya
Deutsche Welle

Cenevre’de ‘Esad’ düğümü

Cenevre görüşmelerinde Esad’ın geleceği konusunu tartışmayacağını bildiren Suriye hükümet heyeti, önceliğinin terörle mücadele olduğunu açıkladı. Muhalefet, Suriye rejimini zaman israfıyla suçladı.

21 Mart 2016 23:00

Suriye hükümeti, Cenevre'de muhalefetle yapılan dolaylı barış görüşmelerinde Devlet Başkanı
Beşar Esad'ın geleceği konusunu tartışmayacağını bildirdi. Birleşmiş Milletler'in (BM) Şam
yönetiminden Suriye’de siyasi dönüşüm konusunda plan sunmasını istemesinin ardından açıklama
yapan başmüzakereci Beşar el Caferi, “Devlet Başkanı Esad'ın müzakerelerle bir ilgisi yok” dedi.

Suriye’deki siyasi dönüşüm ile Esad'ın kaderinin iki ayrı konu olduğunu vurgulayan
Caferi, BM Suriye
Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, Esad'ın
geleceği
konusunun baştan gündem dışı bırakılmış
olduğunu söyledi. Suriye hükümet heyetinin Cenevre’deki
başmüzakerecisi Caferi, görüşmelerde Şam’ın önceliğinin terörle mücadele olduğunu vurguladı.

YMK: Sonuç görmek istiyoruz

Suriyeli muhaliflerin çatı örgütü Yüksek Müzakere Konseyi (YMK), Esad'ın görevden ayrılmasının, bir
barış anlaşmasına ulaşılması için tartışılmaz ön koşul olduğunu açıklamıştı. De Mistura, ikinci
haftasına giren Cenevre görüşmelerinde ilerleme için siyasi dönüşümün ana konu olduğunu
belirtmiş, ancak Esad konusuna doğrudan gönderme yapmamıştı.

YMK'dan Caferi'nin açıklamalarına tepki gecikmedi. Konsey
sözcüsü Salim el Muslat, Esad'ın
geleceğiyle ilgili konuşmayı reddeden hükümet heyetinin zamanı israf ettiğini belirterek, “Rejim
heyeti hiçbir ilerleme sağlanmadan zamanı boşa harcarken böyle oturup beklemek mümkün değil.
Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde sonuç görmek istiyoruz. Umarız süreci hızlandıracak çaba ve
baskılara tanık oluruz” diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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