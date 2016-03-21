Cenevre’de ‘Esad’ düğümü

Suriye hükümeti, Cenevre'de muhalefetle yapılan dolaylı barış görüşmelerinde Devlet Başkanı

Beşar Esad'ın geleceği konusunu tartışmayacağını bildirdi. Birleşmiş Milletler'in (BM) Şam

yönetiminden Suriye’de siyasi dönüşüm konusunda plan sunmasını istemesinin ardından açıklama

yapan başmüzakereci Beşar el Caferi, “Devlet Başkanı Esad'ın müzakerelerle bir ilgisi yok” dedi.

Suriye’deki siyasi dönüşüm ile Esad'ın kaderinin iki ayrı konu olduğunu vurgulayan

Caferi, BM Suriye

Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, Esad'ın

geleceği

konusunun baştan gündem dışı bırakılmış

olduğunu söyledi. Suriye hükümet heyetinin Cenevre’deki

başmüzakerecisi Caferi, görüşmelerde Şam’ın önceliğinin terörle mücadele olduğunu vurguladı.

YMK: Sonuç görmek istiyoruz

Suriyeli muhaliflerin çatı örgütü Yüksek Müzakere Konseyi (YMK), Esad'ın görevden ayrılmasının, bir

barış anlaşmasına ulaşılması için tartışılmaz ön koşul olduğunu açıklamıştı. De Mistura, ikinci

haftasına giren Cenevre görüşmelerinde ilerleme için siyasi dönüşümün ana konu olduğunu

belirtmiş, ancak Esad konusuna doğrudan gönderme yapmamıştı.

YMK'dan Caferi'nin açıklamalarına tepki gecikmedi. Konsey

sözcüsü Salim el Muslat, Esad'ın

geleceğiyle ilgili konuşmayı reddeden hükümet heyetinin zamanı israf ettiğini belirterek, “Rejim

heyeti hiçbir ilerleme sağlanmadan zamanı boşa harcarken böyle oturup beklemek mümkün değil.

Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde sonuç görmek istiyoruz. Umarız süreci hızlandıracak çaba ve

baskılara tanık oluruz” diye konuştu.