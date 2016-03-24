El Caferi: Cenevre'ye yabancılar karışmasın



Caferi, Fransız Haber Ajansı'nın (AFP) sorularını yanıtladı. El Caferi, "Suriye içindeki tarafları ilgilendiren bir görüşme yapılıyor. Bu, Ruslar ve Amerikalılar da dışarıda kalmalı anlamına geliyor. Moskova'nın geleneksel müttefiği Suriye'ye baskı yapabileceğini sananlar durumu yanlış anlıyor" dedi.

Kimlere baskı yapılmalı?

Suriye'nin BM nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Beşar El Caferi, "Herhangi bir baskı yapılacaksa, ABD tarafından, Katar, Türkiye ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen silahlı gruplara yapılmalı. Ki, böylece görüşmeler ilerleyebilsin" diye konuştu.

Müzakerelerde "şeklen çıkmaz sokağın aşıldığını, içerik boyutunda ise yerinde saymaya devam edildiğini" kaydeden El Caferi, "Daha önceki görüşme turunu kaplayan buz tabakası kırılmak üzere" dedi. Cenevre'de şubat ayının başı için öngörülen ilk görüşme turu daha başlamadan ertelenmişti. 14 Mart'ta ikinci tur görüşmeler başlamış, öncesinde de Suriye'de ateşkes devreye girmişti.

Beşar Esad'ın geleceği tartışmaya kapalı

Beşar el Caferi, Suriye'de siyasi geçiş sorunu konusunda ise muhaliflerle ortak noktada buluşamadıklarını vurguladı. El Caferi, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Cenevre'de Başar Esad'ın geleceğinin tartışılmayacağını açıklamıştı. Muhalifler ise barış anlaşması için Esad'ın geri çekilmesini şart koşuyor.