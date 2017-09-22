BM Güvenlik Konseyi referanduma 'hayır' dedi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKYB) 25 Eylül’deki bağımsızlık referandumuna üç gün kala, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) uyarı geldi.

BMGK'da tüm üyelerin onayı ile kabul edilen basın bildirisinde, Irak'ın toprak bütünlüğüne vurgu yapılarak, referandumun IŞİD'le mücadeleyi sekteye uğratacağına ilişkin 'kaygılar' vurgulandı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"BM Güvenlik Konseyi üyeleri, Kürt Bölgesel Yönetimi’nin bölgeyi istikrarsızlaştırma potansiyeli olan tek taraflı referandum planlarından endişe duyuyor. IŞİD ile mücadelenin sürdüğü bir dönemde alınan referandum kararının 3 milyondan fazla mülteci ve yerinden edilmiş kişilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde dönüşüne gölge düşürecektir. BMGK üyeleri Irak'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliğine saygı duymaya devam ediyor. Merkezi hükümet ve Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki tüm sorunların taraflar arasında diyalog yoluyla çözülmesi çağrısı yapıyor."