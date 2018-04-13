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Dünya

BM Genel Sekreteri'nden Suriye uyarısı: Artan tansiyon, topyekün askeri gerilime sebep olabilir

"Suriye'deki çatışmanın askeri bir çözümü yok, çözüm siyasi olmalı"

13 Nisan 2018 21:22

Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesinde kimyasal saldırı gerçekleştirildiği iddialarının ardından başlayan Suriye gerilimiyle ilgili açıklamalarda bulunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, artan tansiyonun topyekün bir askeri gerilime neden olabileceği uyarısında bulundu. 

BM Güvenlik Konseyi’nde konuşan Guterres, "BM'deki çıkmaz topyekün askeri gerilime neden olabilir. Bu tehlikeli koşullarda tüm ülkeler sorumlu davranmalı” ifadelerini kullandı. Orta Doğu’da ‘kaos’ yaşandığını savunan ve durumun küresel barış için tehdit haline geldiğini kaydeden Guterres, “Artan tansiyon ve hesap verme mekanizması kurulması yönünde gereken tavizlere ulaşılamamasındaki yetersizlik, topyekün bir askeri gerilime sebep olabilir” diye konuştu. 

"Suriye'de çözüm siyasi olmalı"

Kimyasal silahların çatışmanın herhangi bir öznesi tarafından kullanılmasını şiddetle kınayan BM Genel Sekreteri, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) yönelik kapsamlı desteğimi tekrar ediyorum ve gerçekleri bulma misyonuna sahip bu kurum iddialarla ilgili gereken incelemeleri yapacak” dedi. BM Güvenlik Konseyi’ne de çağrıda bulunan Guterres, çözüm yönündeki adanmış, tarafsız, objektif ve bağımsız çabalarından vazgeçmemeleri gerektiğini söyledi. 

Suriye’deki çatışmanın askeri bir çözümü olmadığının altını çizen Guterres, şöyle devam etti: “Çözüm siyasi olmalı ve BMGK’nın 2254 sayılı kararı uyarınca ve BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın çabalarıyla uyumlu bir şekilde gerçekleşmeli.” 

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