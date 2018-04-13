Erdoğan: Suriye'de şu an havanın yumuşaması söz konusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye konusunda yaptığı görüşmelere ilişkin olarak, "Başta Amerika olmak üzere Rusya ve tüm koalisyon güçlerinin burada (Suriye'de) hassasiyetini istedik, istiyoruz ve şu andaki son gelişmeler sanki biraz havanın yumuşaması gibi bir durum söz konusu. Görüşmelerimiz devam ediyor, devam edecek" dedi.

Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:

- Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. Suriye'de bir an önce barışın temini noktasında neler yapılabilir? Bunları görüşme fırsatımız oldu. Tabi bunları ele alırken görüşürken üzerinde ısrarla durduğumuz konu, bölgedeki şu suların ısınmasının doğru olmayacağını ve barışın tesisiyle birlikte bölgede özellikle yaşanan bu trajedinin sona ermesi noktasında taleplerimiz oldu.

- Son dönemde Doğu Guta'daki gelişmeler ardından Duma'daki gelişmeler bunlar can yakıcıydı. Bunların bende video çekimleri vardı. Bu video çekimlerini Sayın Putin'in göndermiş olduğu özel temsilcisi ile de görüştüm onlara da bunları verdim. Sayın Trump ile de bu konuyu etraflıca ele aldık. Kendilerine ifadem kimyasal silahların kullanılması noktasında sürece dair koalisyon güçlerinin tutumunun olumlu olduğunu söyledim. Bütün bunlar karşısında biz başta Amerika olmak üzere Rusya ve tüm koalisyon güçlerinin burada hassasiyetini istedik, istiyoruz ve şu andaki son gelişmeler sanki biraz havanın yumuşaması gibi bir durum söz konusu. Görüşmelerimiz devam ediyor, devam edecek.

- Kimyasal silahlar uluslararası yasalarda çok farklı bir zemine her ne kadar oturuyorsa da biz bunu değerlendirirken konvansiyonel silahları bir kenara koyamayız. Kimyasal silahlarla mı daha çok insan ölüyor veya öldürülüyor, yoksa konvansiyonel silahlarla mı daha çok insan ölüyor veya öldürülüyor?

- Tabii ki kimyasal silahlarla ölümler gerçekten bir fecaat, bir felaket ama öbür tarafta da konvansiyonel silahlarla varil bombaları yağdığı zaman insanlar, çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmiyor ki hepsini de acımasızca öldürüyorlar.

- Bütün bunlar karşısında biz başta Amerika olmak üzere Rusya, tüm koalisyon güçlerinin burada hassasiyetini istedik, istiyoruz.