Rusya: Kimyasal saldırı provokasyonunun arkasında İngiltere'nin olduğuna dair kanıtlarımız var

Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesinde gerçekleştirildiği iddia edilen kimyasal saldırıyla ilgili olarak son açıklama Rusya'dan geldi. Rusya, 'provokasyon' olarak nitelendirdiği kimyasal saldırı iddialarının arkasında İngiltere'nin bulunduğuna dair elinde kanıtlar olduğu iddiasını ortaya attı.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, kimyasal saldırı iddiasını desteklemek için hazırlanan görüntülerin ilçedeki bir hastanede kayda alındığını savunan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, 'kimyasal saldırı provokasyonu'nun arkasında İngiltere'nin olduğunu gösteren kanıtlara sahip olduklarını vurguladı.

Suriye'deki son gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenleyen Konaşenkov, İngiltere'nin kimyasal saldırı provokasyonun organizasyonunda doğrudan yer aldığı iddiasını aktararak, "Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere'nin söz konusu provokasyonun organizasyonunda doğrudan dahli olduğunu gösteren kanıtlara sahip" ifadelerini kullandı.

Beyaz Miğferler'e baskı iddiası

Londra yönetiminin, 'kimyasal saldırı iddialarına dair provokasyonu' gerçekleştirmesi için 3-6 Nisan tarihlerinde Beyaz Miğferler'e yoğun bir baskı yaptığını kaydeden Konaşenkov, "Beyaz Miğferler üyelerine hazırlanan provokasyonun en kısa sürede uygulanması için 3-6 Nisan tarihlerinde Londra tarafından yoğun baskı yapıldığına dair güvenilir bilgiye sahibiz. Beyaz Miğferler'e Ceyş'ül İslam'ın (İslam Ordusu) 3-6 Nisan'da Şam'a bir dizi güçlü füze saldırısı düzenleyeceği belirtildi ve Beyaz Miğferler'in Şam'ın bu saldırılara vereceği yanıtı kimyasal saldırı provokasyonunu uygulamak için kullanma talimatı verildi" diye konuştu.