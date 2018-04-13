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Dünya

BMGK bir kez daha Suriye gündemiyle toplandı; ABD: Suriye hükümeti en az 50 kez kimyasal silah kullandı

Rusya: ABD, İngiltere ve Fransa'nın tek amacı Esad'ı devirmek

13 Nisan 2018 21:05

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Rusya'nın çağrısı üzerine Suriye gündemiyle olağanüstü toplandı.  Toplantıda ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley ise Suriye hükümetinin en az 50 kez kimyasal silah kullandığını iddia etti.

Rusya'nın BM Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ise oturumda 'ABD, İngiltere ve Fransa'nın tek amacı Esad'ı devirmek'' dedi. Rusya Temsilci, ABD'nin Suriye'de askeri bir senaryo sahnelediğini, ama bunun küresel güvenlik için vahim sonuçları olabileceğini, zira Rus askeri güçlerinin Suriye'de konuşlu olduğunu söyledi.

Nebenzya, ABD'nin olası saldırısının ardından militanlara Suriye hükümetine karşı taarruz başlatmaları emri verildiğine dair ellerinde istihbarat olduğunu belirtti.

ABD: Suriye'ye askeri harekat başlatmak için acele edilmemeli

ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley ise Suriye hükümetinin en az 50 kez kimyasal silah kullandığını iddia etti. Haley, konuşmasında "Suriye'ye askeri harekat başlatmak için acele edilmemeli ancak bu noktada bir şeyler yapılmalı" diye konuştu. Haley, bu konuda acele bir karar alınması halinde hata yapılmış olacağını ekledi. 

Haley, "ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki olası eylmler hakkında bir karara varmadı. Ama ABD ve müttefiklerimiz harekete geçmeye karar vermeli mi? Bu, hepimizin üstünde anlaştığı bir prensibin ve uluslararın tamamının yararına olan uluslararası bir normun korunması adına olacak." ifadelerini kullandı.

“Biz ve müttefiklerimiz bunu kimin yaptığını biliyoruz” diyen Haley şöyle devam etti: Rusya istediği kadar yalan haberlerle ilgili şikayet edebilir ancak kimse onların yalanlarına ve üstünü örtme çabalarına inanmıyor. Rusya, Esad’ın kimyasal silahları kullanmayacağını garanti etmeliydi ama aksini yaptı. Dünya, kimyasal silahların kullanımını kabul etmemeli. BM’nin arkasında durduğu her ilke, Suriye’de göz göre göre ihlal edildi, hem de bu konseyin kalıcı bir üyesinin yardımıyla. Eğer Esad’ın kimyasal silah kullanımını normalleştirmesine izin verirsek tüm dünya ve halklar zarar görecek. Kesinlikle yeterli kanıta sahibiz ama şu anda eylemlerimizde düşünceli olmalıyız."

Guterres'den 'sorumlu davranma' çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BMGK'ye hitabında, ilgili ülkeleri Suriye konusunda sorumlu davranmaya çağırdı. BM Genel Sekreteri ''Suriye ile ilgili BMGK'deki çıkmaz, topyekun askeri tırmanma tehdidi yaratıyor'' uyarısında bulundu.

 

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