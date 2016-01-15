BM Genel Sekreteri: Sivilleri açlığa mahkûm etmek savaş suçudur

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, sivilleri açlığa mahkûm etmenin savaş suçu olduğunu belirterek, başta Suriye rejimi olmak üzere tüm tarafların bu suçu işlediğini söyledi. Madaya'da yaşananları "insanlık dışı ve şok edici" diye nitelendiren Ban, BM ekibinin Madaya'da sivil halkın maruz kaldığı açlık ve çileye şahitlik ettiğini söyledi.

Al Jazeera’de yer alan habere göre, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, 2016 yılı önceliklerine ilişkin gazetecilere açıklama yaptı. Konuşmasına Türkiye ve Endonezya'da yaşanan saldırıları kınayarak başlayan Ban, Suriye'de kuşatma altındaki kentlerde yaşanan açlık konusuna değindi.

"Yaşadıkları ızdırabı kimse inkâr edemez" diyen Ban Ki-mun, bir çok yaşlı, hasta, kadın ve çocuğun tahliye edilmesi gerektiğini, kente sağlık ekibi ve mobil klinik sokmaya çalıştıklarını vurguladı.

"400 kişi ölüm riskiyle karşı karşıya"

Ban Ki-mun, Madaya'da 400 kişinin yetersiz beslenme ve diğer sorunlar nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, bu kişilerin bir an önce tahliye edilmeleri gerektiğini belirtti.

"Abluka altında yaşayanlar rehin tutuluyor ancak rehineler bile aç bırakılmaz" diyen Ban Ki-mun, şöyle devam etti:

"Aç bırakmayı silah olarak kullanmak savaş suçudur. Suriye halkını korumakla yükümlü Suriye hükümeti ve diğer tüm taraflar, bu ve uluslararası hukuk altında yasaklanan benzer korkunç suçları işliyor. Bölge ülkeleri ve özellikle Suriye Destek grubu ülkeleri kuşatma altındaki bölgelere engelsiz insani yardım girişi için taraflara baskı yapmalı."

bunların yarından fazlasının IŞİD kontrolünde olduğunu, 180 bin kişinin Suriye rejimi ve destekçileri, 12 bin kişinin ise silahlı muhalif grupların kontrol ettiği bölgelerde yaşadığını anlattı.

7 ay kuşatma altında

2014'te BM'nin buralardaki nüfusun yaklaşık yüzde 5'ine yardım ulaştırdığını ancak şu anda bunun yüzde 1'in bile altında olduğuna işaret eden Ban, bunun insanlık dışı olduğunu ve kabul edilemeyeceğini belirtti.

Ban, sivillerin yaşadığı bölgelere yapılan saldırıları da eleştirerek, "Hiçbir gerekçe okulların, kliniklerin ve pazar yerlerinin bombalanmasını meşru kılmaz" dedi.

Uluslararası yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar, Beşşar Esad rejimi ve Hizbullah’ın 7 aydır kuşatma altında tuttuğu Madaya bölgesinde 1 Aralık’tan bu yana 23 kişinin açlıktan öldüğünü duyurmuştu.

Kuşatılan bölgede bazı siviller, gıda malzemeleri tükendiği için ağaç yaprakları, ot ve sokak hayvanlarını yediklerini söylemişti.