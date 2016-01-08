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Dünya
Deutsche Welle

Açlıktan kırılan Madaya'ya yardım gidiyor

Suriye yönetimi, açlıktan ölümlerin başladığı Madaya kasabasına insani yardım yapılmasına izin verdi.

08 Ocak 2016 11:44


Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin abluka altındaki Madaya'ya yardım ulaştırılmasını kabul ettiğini açıkladı. Şam yönetimi bunun karşılığında isyancıların kuşatması altında bulunan Şii köyleri El Fua ve Kefraya'ya yardım ulaştırılacak.

Lübnan sınırı yakınlarında bulunan Madaya, 6 aydır Suriye ordusunun kuşatması altında bulunuyor. Muhalefete yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, son 6 hafta içinde en az 10 kişinin açlıktan hayatını kaybettiğini bildirdi.

40 bin kişi açlık çekiyor

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı'nın (WFP) sözcüsü, Madaya'ya en son gıda yardımının ekim ayında ulaştığını söyledi. WFP sözcüsü, "19 bin dolayında kişiye bir ay yetecek kadar gıda sevkedilmişti. Madaya'da 40 bin kişi yaşıyor" dedi.

Madaya'da görev yapan bir hekim, "Madaya'da insanların ot yiyerek beslendiğini, kedi ve köpeklerin de kesilmesine başlandığını" bildirmişti.

'Abluka kalkmadıkça pazarlık yok'

Muhaliflerin temsilcilerinden Macit Ali, Reuters haber ajansına Madaya'daki durumu aktardı. Çocukların açlık çektiğini söyleyen Ali, pirinç ve süt tozunun kilosunun 300 dolara kadar yükseldiğini belirtti. Soğuktan mobilya ve kapıları yaktıklarını anlatan muhalif, Şam yönetiminin isyancıların ablukası altındaki Şii köyleri El Fua ve Kefraya'ya karşı bir koz olarak kullandığını ileri sürdü.

Mevcut şartlar altında hükümetle pazarlığın anlamsız olduğunu söyleyen Macit Ali, "Neyin pazarlığını yapacağız, ölülerimizin mi?" diye sordu. Muhalefet, barış görüşmelerine başlamak için ordu birliklerinin kuşatmaya son vermesini talep ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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