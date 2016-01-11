Madaya'ya insani yardım ulaştı



Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden yapılan açıklamada 330 tonluk gıda ve ilaç yardımı taşıyan ilk tırların pazartesi günü öğleden sonra kasabaya ulaştığı bildirildi.

Lübnan sınırı yakınlarında bulunan Madaya, 6 aydır Suriye ordusunun kuşatması altında bulunuyor. Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün verilerine göre Aralık ayı içerisinde kasabada en az 28 kişi açlıktan hayatını kaybetti.

Buna eş zamanlı olarak isyancıların ablukası altında bulunan Şii köyleri El Fua ve Kefraya'ya da insani yardımın ulaştığı bildirildi.

Esad yönetimi ve isyancılar arasında Birleşmiş Milletler aracılığı ile varılan anlaşma uyarınca Madaya'ya yardım gönderilmesi karşılığında isyancıların ablukası altında bulunan Şii köyleri El Fua ve Kefraya'ya da yardım gönderilmesi kararlaştırlımıştı.

Binlerce kişi açlık çekiyor

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı'nın (WFP) sözcüsü, Madaya'ya en son gıda yardımının ekim ayında ulaştığını söylemişti. WFP sözcüsü, "19 bin dolayında kişiye bir ay yetecek kadar gıda sevkedilmişti. Madaya'da 40 bin kişi yaşıyor" demişti.

Madaya'da görev yapan bir hekim de "Madaya'da insanların ot yiyerek beslendiğini, kedi ve köpeklerin de kesilmesine başlandığını" bildirmişti.