Birleşmiş Milletler'den 'Kudüs' uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşerek, gerginliğin azaltılması için inisiyatif almalarını istedi.

BM Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter, iki liderle ayrı ayrı yaptığı konuşmalarda, 18 Kasım'da sinagogda gerçekleştirilen saldırıdan dolayı yaşadığı üzüntüyü vurguladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, son haftalarda hızla artan şiddet olaylarından duyduğu kaygıyı muhataplarıyla paylaşan Ban, bu şiddet döngüsünün kırılmasını isteyerek, bunun için iki lidere de seçmenleri arasındaki aşırı unsurlardan gelebilecek tepkiye rağmen inisiyatif ve sorumluluk alma çağrısı yaptı.

Kutsal mekanlardaki mevcut durumun korunması ve tansiyonun düşürülmesini de isteyen Ban, "Kudüs'te gerilimin azaltılamaması, İsrail-Filistin çatışmasının çok hızlı bir şekilde dini çatışmaya dönüşmesine neden olabilir" ifadelerini kullandı.

İsrail askerlerinin 1967'den beri ilk kez Mescid-i Aksa'nın mihrabının bulunduğu bölüme girmesinin ardından 18 Kasım'da Batı Kudüs'te bir sinagoga düzenlenen saldırıda beş İsrailli'nin hayatını kaybetmesi, şehirdeki gerilimi iyice arttırmıştı.