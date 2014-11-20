BM Güvenlik Konseyi sinagog saldırısını kınadı



İsrail ile Filistin arasında artan gerginliği kaygı verici olarak tanımlayan BM Güvenlik Konseyi, tarafları itidale davet etti. Tansiyonun düşürülmesi, şiddetin ortadan kaldırılması, her türlü provokasyonun önlenmesi ve barışçıl bir yol bulunması için siyasi liderlerin birlikte çalışması istendi.

Güvenlik Konseyi, İsrail yönetimini de terörle mücadele çalışmalarını uluslararası hukuk çerçevesinde yürütmeye davet etti. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, saldırganların evlerinin yıkılması talimatını vermiş, bu talimat doğrultusunda ekim ayında iki kişinin ölümüyle sonuçlanan araçla saldırıyı düzenleyen bir Filistinlinin evi yıkılmıştı.

İki Filistinli önceki gün Kudüs'ün Har Nof semtindeki sinagogu satır ve tabancayla basmış, 4 haham olay anında, Dürzî kökenli bir polis de tedavi gördüğü hastanede can vermişti. Saldırganlar olaya müdahale eden polis tarafından öldürülmüştü.

Papa'dan taraflara çağrı

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon saldırıyı kınadı. Genel Sekreter, artan şiddet olaylarının istikrar ve kalıcı güvenliğin önünü açacak kararların alınmasını önlediğini söyledi.

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francisco da tarafları kin ve şiddet çemberini kırmaya davet etti. İbadet evlerine saldırının kabul edilemez olduğunu belirten Papa, uzlaşma ve barış için cesur kararlar alınması çağrısında bulundu.