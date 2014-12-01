Birleşmiş Milletler'den korkutan uyarı: Ebola tüm dünyaya yayılabilir

Birleşmiş Milletler'in (BM) Batı Afrika'da Ebola salgınıyla mücadele eden Acil Müdahale Misyonu'nu yöneten Tony Banbury, Ebola'nın dünyanın diğer bölgelerine yayılmasının "ciddi bir risk" olduğunu söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Tony Banbury salgının özellikle Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika ve Avrupa'ya uçakla seyahat eden kişiler üzerinden yayılabileceğine dikkat çekti.

Banbury en riskli üç bölgenin ise hala her hafta 200'den fazla kişinin öldüğü Gine, Sierra Leone ve Liberya olduğunu belirtti.

BM yetkilisi örgütün ile mücadele konusunda bugün için belirlediği hedeflere de büyük oranda ulaştığını açıkladı.

Örgüt 1 Aralık itibarıyla, Ebola virüsü taşıyanların yüzde 70'inin özel merkezlerde tedavi edilmelerini, salgından ölenlerin yüzde 70'inin gömülmesini hedeflemişti. Tony Banbury Batı Afrika'da bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ise açıklamadı.

'Misyon yetersiz'

Ebola salgınından en çok etkilenen bölgelerden Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tony Banbury, BM misyonunun kentte ve Port Loko'da yetersiz kaldığını kabul etti.

Yine BM'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü, iki gün önce yayımladığı raporda Ebola sonucu ölenlerin sayısının 6 bin 928 olduğunu açıklamıştı.

Raporda ayrıca, salgından etkilenenlerin sayısının 16 binden fazla olduğu belirtilmişti.