T24 LogoT24 Logo
Dünya

Birleşmiş Milletler'den korkutan uyarı: Ebola tüm dünyaya yayılabilir

Salgının özellikle Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika ve Avrupa'ya uçakla seyahat eden kişiler üzerinden yayılabileceğine dikkat çekildi

01 Aralık 2014 17:34

Birleşmiş Milletler'in (BM) Batı Afrika'da Ebola salgınıyla mücadele eden Acil Müdahale Misyonu'nu yöneten Tony Banbury, Ebola'nın dünyanın diğer bölgelerine yayılmasının "ciddi bir risk" olduğunu söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Tony Banbury salgının özellikle Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika ve Avrupa'ya uçakla seyahat eden kişiler üzerinden yayılabileceğine dikkat çekti.

Banbury en riskli üç bölgenin ise hala her hafta 200'den fazla kişinin öldüğü Gine, Sierra Leone ve Liberya olduğunu belirtti.
BM yetkilisi örgütün ile mücadele konusunda bugün için belirlediği hedeflere de büyük oranda ulaştığını açıkladı.
Örgüt 1 Aralık itibarıyla, Ebola virüsü taşıyanların yüzde 70'inin özel merkezlerde tedavi edilmelerini, salgından ölenlerin yüzde 70'inin gömülmesini hedeflemişti. Tony Banbury Batı Afrika'da bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ise açıklamadı.

 

'Misyon yetersiz'

 

Ebola salgınından en çok etkilenen bölgelerden Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tony Banbury, BM misyonunun kentte ve Port Loko'da yetersiz kaldığını kabul etti.

Yine BM'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü, iki gün önce yayımladığı raporda Ebola sonucu ölenlerin sayısının 6 bin 928 olduğunu açıklamıştı.

Raporda ayrıca, salgından etkilenenlerin sayısının 16 binden fazla olduğu belirtilmişti.

 

ETİKETLER

ebolasalgınhastalıkyaygındünyaAsyaLatin AmerikaKuzey AmerikaAvrupauçakyolcukişilersalgıngeçirme

İlgili Haberler

Ebola aşısı işe yarıyor mu?

İnsanlarda denenen Ebola virüsü ile ilgili bilim insanları açıklama yaptı

Ebola aşısı umut verdi

Amerikalı uzmanların Ebola'ya karşı geliştirdiği aşı, insanlar üzerinde başarılı bir şekilde denendi. Aşı vurulan kişilerde dört haftada Ebola virüsüyle mücadele için gerekli antikorlar üredi.

Ebola'dan ölenlerin sayısı 7 bine dayandı

Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre, dünya genelinde 16 bin 169 kişi ebola virüsü taşıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24