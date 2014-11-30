Ebola'dan ölenlerin sayısı 7 bine dayandı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Sözcüsü Fadela Chaib Ebola'dan 6 bin 928 kişinin öldüğünü, 16 bin 169 kişinin de hastalığı taşımaya devam ettiğini açıkladı. Chaib kendilerine yeni iletilen bazı raporlar nedeniyle rakamlarda çarpıcı bir artışın görüldüğünü söyledi.

Sayılara göre Liberya 4 bin 181 kişiyle Ebola'dan hayatını kaybedenlerin en fazla olduğu ülke. Gine'de 1284, Sierra Leone'de 1463 kişi Ebola'dan yaşamını yitirdi. Dünyanın diğer ülkelerinde ise 15 kişi Ebola'dan hayatını kaybetti.

Sınır Tanımayan Doktorlar Almanya Örgütü Başkanı Tankred Stöbe Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a verdiği demeçte Alman hükümetini eleştirdi. Bölgeye Alman yardımlarının çok geç ulaştığını ve koordinasyonsuzluk yaşandığını belirten Stöbe "Haiti'deki deprem ya da Filipinler'deki kasırga sonrasında uluslararası yardımların seferber olması için saatler ya da günler yeterli olmuştu. Ebola'da ise aylar geçti" diye konuştu.