T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Ebola'dan ölenlerin sayısı 7 bine dayandı

Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre, dünya genelinde 16 bin 169 kişi ebola virüsü taşıyor

30 Kasım 2014 18:10

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Sözcüsü Fadela Chaib Ebola'dan 6 bin 928 kişinin öldüğünü, 16 bin 169 kişinin de hastalığı taşımaya devam ettiğini açıkladı. Chaib kendilerine yeni iletilen bazı raporlar nedeniyle rakamlarda çarpıcı bir artışın görüldüğünü söyledi.

Sayılara göre Liberya 4 bin 181 kişiyle Ebola'dan hayatını kaybedenlerin en fazla olduğu ülke. Gine'de 1284, Sierra Leone'de 1463 kişi Ebola'dan yaşamını yitirdi. Dünyanın diğer ülkelerinde ise 15 kişi Ebola'dan hayatını kaybetti.

Sınır Tanımayan Doktorlar Almanya Örgütü Başkanı Tankred Stöbe Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a verdiği demeçte Alman hükümetini eleştirdi. Bölgeye Alman yardımlarının çok geç ulaştığını ve koordinasyonsuzluk yaşandığını belirten Stöbe "Haiti'deki deprem ya da Filipinler'deki kasırga sonrasında uluslararası yardımların seferber olması için saatler ya da günler yeterli olmuştu. Ebola'da ise aylar geçti" diye konuştu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Dünya SağlıkBatı Afrika EbolaSağlıkSözcüsü Fadela Chaib EbolaLiberyaEbolaSierra LeoneTanımayan Doktorlar AlmanyaBaşkanı Tankred Stöbe Frankfurter Allgemeine SonntagszeitungAlmanStöbeFilipinlerWelle Türkçe DPA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24