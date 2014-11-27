Ebola aşısı işe yarıyor mu?

Ebola virüsüne karşı geliştirilen aşının insanlar üzerinde yapılan ilk denemesinin ardından konuşan bilim insanları, aşının güvenli olduğunu ve bağışıklık sisteminin virüsle savaşmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ilk etapta gönüllü olan 20 kişiye ABD'de aşı yapıldı. Ekipteki bilim insanları sonuçları "umut verici" olarak tanımladı.

Aşı ile ilgili çalışmaların sonuçları New England Journal of Medicine isimli tıp dergisinde yayınlandı.

Araştırmayı yürüten ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden doktor Anthony Fauci, BBC'ye "her ne kadar birinci aşama deneylerin başında da olsak, güvenlik açısından ve uygun bir bağışıklık yanıtı geliştirebilmek açısından bu deneyi başarılı kabul edebiliriz" diye konuştu.

Gönüllüler iki gruba bölünerek düşük ve yüksek dozda aşı aldılar. Yüksek doz alanlarda oluşan antikorlar daha güçlü idi.

Dört deney daha planlanıyor

Araştırmacılar yüksek doz alan yedi gönüllü ile düşük doz alan gönüllülerde T hücrelerinin geliştiğini tespit etti. Bu hücrelerin Ebola'dan korunmada önemli olduğu düşünülüyor.

Aşı içerisinde yüzeyinde enfekte edici olmayan bir Ebola virüsü proteini taşımak üzere genetik olarak değiştirilmiş bir şempanze soğuk algınlığı virüsünden elde edildi.

Aşı için dört deney daha yapılacak.

Aşının Sudan ve Zaire'de ortaya çıkan virüs tiplerini hedeflemesi amaçlandı. Şu anda salgına sebep olan tip ise Zaire tipi.

Sadece Zaire tipini hedefleyen bir aşı geliştirmek için hali hazırda Oxford, Mali ve İsviçre'de de deneyler devam ediyor.

Eğer bu deneyler olumlu sonuç verirse, sadece Zaire tipine karşı geliştirilen bu aşı salgının etkisindeki Batı Afrika'da sağlık çalışanlarına sunulacak.

Doktor Fauci "İşte Batı Afrika'daki bu ikinci ve üçüncü seviye deneyler aşının gerçekten güvenli olup olmadığını ve işe yarayıp yaramadığını gösterecek" diyor.