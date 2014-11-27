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Yaşam
Deutsche Welle

Ebola aşısı umut verdi

Amerikalı uzmanların Ebola'ya karşı geliştirdiği aşı, insanlar üzerinde başarılı bir şekilde denendi. Aşı vurulan kişilerde dört haftada Ebola virüsüyle mücadele için gerekli antikorlar üredi.

27 Kasım 2014 13:20


ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) bünyesinde yürütülen çalışmaların sonuçlarına "New England Journal of Medicine" isimli tıp dergisinin internet sitesinde yer verildi.

Buna göre "VRC 207" kod adıyla anılan aşı ilk aşamada 18 – 50 yaş arasındaki 20 kişiye uygulandı. Aşının vurulduğu kişilerin bünyesinin yaklaşık 4 hafta sonra Ebola virüsüyle mücadele için gerekli antikorları üretttiği belirlendi.

Uzmanlar, 2015 yılının başında gündeme gelecek bir sonraki aşamada testlere devam edileceğini açıkladı. Aşının geliştirilmesinde ilaç şirketi GlaxoSmithKline de katkı sağlıyor.

Ölü sayısı 5 bin 689

Ebola virüsü kapan kişide hastalığın yüksek ateş ve bulantı gibi ilk belirtilerinin ortaya çıkması kimi zaman 21 günü bulabiliyor. Ancak hastalık genelde 8 – 10 gün içinde kendini belli ediyor. Salgına yakalananların yüzde 90'ı hayatını kaybediyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre Ebola'dan ölenlerin sayısı 5 bin 689'a çıktı. Vaka sayısı ise 8 ülkede 16 bine ulaştı.

Gine, Sierra Leone ve Liberya, Ebola'dan mağdur olan ülkelerin başında geliyor. Bu ülkelerde yalnızca geçen hafta 600 yeni Ebola vakası bildirildiği açıklandı.

Sierra Leone ve Liberya'daki hastaların yüzde 30'unun karantina ünitelerinde bulunmadığı kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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