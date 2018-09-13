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Ekonomi

Bloomberg'ten ‘faiz kararı' yorumu: Merkez Bankası, bağımsızlığını savundu

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 24'e yükseltti

13 Eylül 2018 17:41

T24

ABD merkezli Bloomberg haber ajansı, Merkez Bankası’nın politika faizini 625 baz puan artırarak yüzde 24’e yükseltmesini kurumun ‘bağımsızlığını savunması’ olarak yorumladı. Merkez Bankası'nın kararı, ajansın Twitter hesabından "Türkiye'nin Merkez Bankası, bağımsızlığını savundu" ifadeleriyle duyuruldu. 

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Onur Ant imzasıyla yayınlanan haberde, Merkez Bankası’nın kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birkaç saat önce yaptığı ‘faiz artırımı karşıtı’ açıklamaların ardından geldiğine dikkat çekildi. Haberde, “Karar, Erdoğan’ın yüksek borçlanma maliyetlerine yönelik saldırganlığını tekrar ederek kargaşayı tetiklemesi ve yerel işlemlerde döviz kullanımının kısıtlanmasını emretmesinden birkaç saat sonra geldi” dendi.

‘Bağımsızlığı’ bir süredir tartışma konusu olan Merkez Bankası, bugünkü Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısından sonra yaptığı açıklamada, politika faizi olan bir haftalık repo faizini 625 baz puan artırarak yüzde 17,75'ten yüzde 24'e yükseltmişti.

Merkez Bankası’nın faizi beklentilerin üzerinde artırmasının ardından Türk Lirası, ABD Doları karşısında son dönemlerin en değerli konumlarından birine yükselmişti. Ancak, 6.01’e kadar gerileyen dolar/TL kuru, daha sonra yeniden 6.15 seviyelerinin üzerine çıktı.

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