Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl yorumladı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı.​ Para Politikası Kurulu sonrası yapılan açıklamada politika faizi 625 baz puan artışla yüzde 24'e yükseltildi.

Kararın ardından dolarda aşağı yönlü hareket görüldü. Merkezin kararının olası sonuçları "ekonomide en az iki çeyrek dönem küçülme, enflasyon ve işsizlikte artış, ihracatta azalma" olarak değerlendiriliyor.

Merkezin kararı hakkında birçok ekonomistten değerlendirme geldi. İlk değerlendirme, iktisatçı Yalçın Karatepe'den geldi. Karatepe kararın "Piyasanın da beklediğinin çok üstünde olduğunu" söyledi.

"Şok ile azaltmaya çalışmış"

Ümit Akçay faiz artışında şok etkisinin amaçlandığını belirterek şunları kaydetti:

"6.25 faiz artırımı, çok sert bir resesyonu garantilemiştir. TCMB, bunu açıklamasında 'iç talepteki yavaşlama hızlanmaktadır' diyerek teyit ediyor. TCMB bu karar ile döviz krizinin etkilerini faiz şoku ile azaltmayı amaçlanmış. Sert ekonomik daralma ile enflasyonun ve cari açığın düşmesi umuluyor. Özellikle TL ile borçlanmak zorunda olan KOBİ'lerin toplu iflasları, muhtemelen çeşitli kurtarma planları ile törpülenmeye çalışılacak."

"Buradaki risk şu: Bu şok faiz artışına rağmen -farklı nedenlerle- TL'nin hızla değerlenmemesi" diyen Akçay, "Eğer bu gerçekleşirse, o zaman en kötü senaryo işlemeye başlar" dedi.