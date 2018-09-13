Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolarda son durum

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 625 baz puan artırarak yüzde 24'e yükseltti. Merkez Bankası'nın kararının ardından dolar, 6,05 seviyesine indi.

Güne yatay seyirle başlayan dolar/TL, gün içerisinde en yüksek 6,5523'i görmüştü.

Beklentinin üzerindeki faiz artırımı kararının ardından dolar/TL, 6,01'e kadar düştü. Şu dakikalarda ise, 6,16 seviyesinde seyrediyor.

Euro/TL ise 7,03 seviyesini gördü. Euro/TL ise en yüksek 7,6289'ten işlem görmüştü. Şu dakikalarda 7,16 civarında işlem görüyor.