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Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolarda son durum

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar 6,55'ten 6,01 seviyesine kadar geriledi

13 Eylül 2018 17:06

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 625 baz puan artırarak yüzde 24'e yükseltti. Merkez Bankası'nın kararının ardından dolar, 6,05 seviyesine indi.

Güne yatay seyirle başlayan dolar/TL, gün içerisinde en yüksek  6,5523'i görmüştü.

Beklentinin üzerindeki faiz artırımı kararının ardından   dolar/TL, 6,01'e kadar düştü. Şu dakikalarda ise, 6,16 seviyesinde seyrediyor.

Euro/TL ise 7,03 seviyesini gördü. Euro/TL ise en yüksek 7,6289'ten işlem görmüştü. Şu dakikalarda 7,16 civarında işlem görüyor.

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