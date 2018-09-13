Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın fiyatlarında son durum

Merkez Bankası'nın açıkladığı karar sonrasında altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket başladı. Sabah saatlerinde 248 lira dolaylarında seyreden altının gram fiyatı kararın açıklanmasının ardından 235 liraya çekildi.

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Altın fiyatların gündemdeki gelişmelerden etkileniyor, son günlerde yatay bir seyirde devam eden altın fiyatları Merkez Bankası’ndan gelen faiz kararıyla beraber aşağı doğru hareketlenmeye başladı. Altının gram fiyatı saat 14:05 itibariyle 238 lira civarında seyrediyor. Sabah saatlerinde altının 1 gramı 248 liranın üzerinden işlem görüyordu.

Sabah saatleriyle fark oluştu

Sabah saatlerinde İstanbul Kapalıçarşı’da 248,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 248,80 liradan, bin 638 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 659 liradan, 226,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 230,50 liradan, bin 601 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 621 liradan, 800 liradan alınan Yarım Ziynet 810 liradan ve 400 liradan alınan Çeyrek Ziynet 405 liradan satılıyordu. Faiz kararıyla fiyatlar düşüşe geçti…