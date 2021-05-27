Bloomberg'e konuşan ismini vermek istemeyen AKP'li yetkili: Partide çoğunluk Sedat Peker iddialarıyla ilgili soruşturma istiyor

Dünya basınından pek çok gazete gibi Bloomberg de suç örgütü lideri Sedat Peker'in Youtube'da çektiği videoların Türkiye siyasetine etkisini inceleyen bir analize yer verdi. Haberde, MHP lideri Devlet Bahçeli'den bir gün sonra Peker'in videolarında hedef aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya desteğini açıklayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'la ilgili "Acı gerçekle karşı karşıya: partisi artık iktidarını sürdürmek için koalisyon ortağına bağlı" ifadeleri yer aldı. Haber için ismini vermeden görüşlerini paylaşan bir üst düzey yetkili "Partide çoğunluk Sedat Peker iddialarıyla ilgili soruşturma istiyor" dedi.

Bloomberg'de yer alan "Mafyanın iddiaları Erdoğan'ın siyası kırılganlığını ortaya çıkardı" başlıklı analizde AKP içinde bazı isimlerin, sessiz bir şekilde muhalefetin Peker'in iddialarıyla ilgili kapsamlı soruşturma başlatılması çağrılarına katıldığı belirtildi. Erdoğan'ın onların soruşturma yönündeki fikrini dışlayarak İçişleri Bakanı Soylu'ya koşulsuz desteğini sunan MHP lideri Bahçeli'ye katıldığı vurgulanan haberde "Bu kriz, Erdoğan'ın kendi desteği azalırken AKP elitleri arasında giderek daha az rağbet gören ortağına büyüyen bağlılığının altını çizdi" denildi.

Haberde, ismini vermeyen AKP içi siyasetle ilgili doğrudan bilgi sahibi bir üst düzey yetkilinin "AKP elitlerinin çoğu şu anki koalisyondan rahatsız" dediği aktarıldı. Peker videolarının parti içindeki etkisiyle ilgili konuşan yetkili, "Çoğunluk, MHP'yle bağları zedelese bile kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini düşünüyor" dedi.

Youtube'da çektiği videolar 50 milyon izlenmeye ulaşan Sedat Peker'le ilgili haberde, 2018 yılında milliyetçi çevredeki popülaritesini kullanarak Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için miting düzenlediği hatırlatıldı.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan dün grup toplantısında Peker'in hakkında iddialarda bulunduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya desteğini açıkladı. Erdoğan, "Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanındayız. Hedefin İçişleri Bakanımız değil büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası gayretleri olduğunu anlamak için kullanılan araçlara ve onları kullananların siluetlerine bakmak yeterlidir." dedi. Erdoğan, "Binali Yıldırım arkadaşımızın oğlu üzerinden hedefe alınması asıl hedefi gösteren bir başka işaret" değerlendirmesini yaptı.