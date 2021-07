Sedat Peker’in videoları dünya basınında; “Televizyon dizisinden daha eğlenceli olan haftalık videolar tam kapanma boyunca ilgi çekti”

Ne olmuştu? Organize suç örgütü yöneticisi olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Sedat Peker, yayımladığı dördüncü videosunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili bazı iddialarda bulunmuştu. Peker, Soylu'dan gelen haberle yurt dışına kaçtığını iddia etmiş; "Koruma polisimi sen vermedin mi?” diye seslendmişti. Peker, Soylu’nun istifasıyla ilgili de, “Temiz Süleyman'ın istifa olayı var ya, bir gün önce robot hesaplardan tweetler hazırlandı" demişti. TIKLAYIN - Sedat Peker dördüncü videoda, 'kendisine koruma verdiğini' açıkladığı İçişleri Bakanı Soylu'dan gelen haberle yurt dışına kaçtığını iddia etti! Sedat Peker'in videosunun ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yapmış; “"Aylardır bu senaryonun bu noktaya geleceğini bekliyordum. Birilerinin elinde operasyon elemanı olan mafya pisliği, yıllarca bu ülkede tehdit ve şantajla pek çok insanın canını acıttı. Devlet ve millet gibi kutsal kavramların ardına sığınarak kan emici oldu, her türlü pisliğe bulaştı. İddianı, iftiranı, her şeyin açığa çıkması için yargıya taşıyorum. Ben adalete teslimim. Sen de operasyon faresi gibi kaçma, ülkene gel adalete teslim ol” açıklamasında bulunmuştu. TIKLAYIN - Süleyman Soylu'dan Sedat Peker'e yanıt: Hayatının bir noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa idam dahil her türlü cezaya, aşağılanmaya razıyım