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Ekonomi

BlackBerry'den dev işten çıkarma dalgası!

BlackBerry, dünya genelinde sayısı belli olmayan bir işten çıkarma sürecinin başlayacağını duyurdu

24 Mayıs 2015 18:51

Kanadalı akıllı telefon üreticisi BlackBerry, önümüzdeki dönemde dünya genelinde sayısını belli olmayan bir işten çıkarma sürecine gireceğini açıkladı.

AFP'nin haberine göre, şirket bunu rakipleri karşısında istediği yere gelememesi nedeniyle, kârlılığını artırmak için yapacak.

Kanadalı şirket, işten çıkarmaların yazılım, donanım ve uygulama ekiplerinden yapılacağını da belirtti.

Şirketten AFP'ye yapılan açıklamada özetle, "Şirketimiz yeni bir kâr değerlendirme sürecine girerken, bu süreçte büyüme fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor" denildi.

Şirket sözcüsü dünya genelinde kaç kişinin işten çıkarılacağına yönelik soruları yanıtsız bıraktı.

BlackBerry'nin şu anda dünya genelinde 7 bine yakın çalışanı bulunuyor.

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