CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partisinin Dersim özrü konusunda "Biz bir Dersimli’yi genel başkan yapmışız, daha büyük özür mü var?" diye konuştu.

Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu İzmir İl Başkanlığı’nın 24 Kasım Öğretmenler Günü için düzenlediği ’Atatürk’ten Günümüze Eğitim’ başlıklı konferansa konuşmacı olarak katılan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce gündeme dair açıklamalarda bulundu.

'Bugün eğitim AKP'nin parti politikasıdır'

Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar olan sürede eğitim alanındaki gelişmeleri değerlendiren İnce, şöyle konuştu:

"Eğitimde neden başarısızız? Okullarımız yetersiz, öğretmenlerimiz yetersiz. Bunlar doğru mudur, bir bakıma doğru olabilir ama değişimi yönetemezseniz eğitimi yönetemezseniz. İdealiniz olacak. Cumhuriyeti kuranlar ’İyi yurttaş yetiştireceğiz’ diyordu. Şimdi eğitim, dönem adamı olmayı öğretiyor. Atatürk eğitimle ilgili konuları nerede konuşmuş dedim. Araştırttım. Çünkü Atatürk eğitim konularını ayaküstü konuşmaz dedim. 16 kez mecliste yani en üst organda konuşmuş. 9 kez öğretmen kongrelerinde ve diğer yerlerde konuşmuş.



Şimdi cumhurbaşkanı uçakta seyahat ederken konuşuyor. Ayrıca bugün eğitim artık milli değildir. Bir parti politikasıdır. AKP politikasıdır. Her zaman söylüyorum; çocuklarınızı milli eğitimden koruyun. Amacı değişmiştir. Artık eğitimin amacı, sorgulayan bireyler yetiştirmek değil, Cumhuriyetten intikam almaktır. Her gelen reform yaptı. Sınav sayısını değiştiriyorlar. Müfredatlar değişti. Müfredat anayasa kadar önemlidir. Uzlaşmayla olması lazım. Bunlar kimseye sormadan değiştirdi. Lisede okuyan öğrenci oy kullanabiliyor ama siyaset yapamıyor. Bunların bu kadar beyni var bunların. Okullar arası ayrım yapıyor. Bir yönetici fen lisesini de öne çıkaramaz, klasik liseyi de, imam hatip lisesini de öne çıkaramaz.



AKP iktidarına kadar sınavların adaletli olduğuna herkesin güveni tamdı ama şimdi soruları çalınmayan sınav kalmadı. Hakim ve savcılar sınavının bile soruları çalındı. Bu adamlardan hakim ve savcı olur mu? Önceleri kapıcının oğlu hukuk fakültesini kazanıyorken valinin oğlu kazanamıyordu. İnsanlar her şeye şüpheyle baksa bile sınavların adil olduğuna inanıyordu. Ama şimdi değişti. Cumhuriyeti kuranlar da işe eğitimden başladı, cumhuriyet düşmanları da. Herkes geleceğe yatırım yapmak istiyor. Eğitim gücü elinde bulunduranların siyaset alanı olmamalı."

'Eğitimin durumu Tayyip Erdoğan'a bak anlarsın'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bakarak eğitimin geldiği durumu değerlendirmenin mümkün olduğunu ifade eden İnce, "Eğitimin geldiği durumu Tayyip Erdoğan’a bak anlarsın. Tarih bilgisine bakın. ’Malazgirt’te Romen Diyojen gülle gülle, Alparslan Allah Allah diye savaştı’ diyor, o dönem top yoktu zaten. Böyle sıkıntılı durumda. Tarih cahili bir durumda. Ama ne yazık ki devletin tepesinde oturuyor. Şimdi de kalkmış, ’Amerika’yı Müslümanlar keşfetti’ diyor. Ne olacak öyle olduysa?



Müslümanların nasıl yaşadığına bakacaksın. Tamam gurur duyarız Müslümanlığımızla ama bilime böyle bakılmaz. Dünyaya gök taşı düşüyor desek nereye inanırız, NASA’ya değil mi? İşte büyük devlet bunu yapar. Edison ampulü bulduysa Hıristiyan Edison mu buldu diyeceğiz? Biz onun insanlığa yaptığı katkıya bakarız. Din ile bilim bu şekilde karıştırılamaz" diye konuştu.

'Dersim şu an gündem olmamalıdır'

Söyleşi sonunda soruları cevaplayan İnce, Dersim ve özür meselesi hakkında "Türkiye’nin şu anda gündemi kaçak saraydır. Diğer tüm gündemler sahtedir. Dersim şu an gündem olmamalıdır. Ayrıca ne özrü? Biz bir Dersimli’yi genel başkan yapmışız, daha büyük özür mü var?" dedi.



Türkiye’de muhalefet sorunu bulunmadığını söyleyen İnce, "Bir ülkede muhalefet sorunu olabilir. İngiltere’de de olabilir, Fransa’da da olabilir. Ama onlarda yargı vardır. Bizim ülkemizde muhalefet sorunundan çok yargı sorunu var" dedi.