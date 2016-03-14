Borsa İstanbul'dan "herif" açıklaması

Borsa İstanbul (BİST) yönetimi piyasa oyuncuları tarafından "herif" olarak adlandırılan gizemli yatırımcı haberlerine ilişkin bir açıklama yayınladı. Basında yeralan haberlerin rutin olarak incelendiği belirtilen açıklamada, şüpheli haller ortaya çıktığında durumun Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) iletildiği bilgisi verildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Dün bazı basın organlarında, Borsamızda gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak muhtelif haberler yayınlanmıştır. Bunlara ilişkin olarak, Borsamız piyasalarında işlem gören paylarda gerçekleşen her türlü fiyat ve miktar hareketlerinin, Borsamızda kurulu olan ve belirli kriterlere göre çalışan gözetim sisteminin yanı sıra, bu paylar hakkında Borsamıza ulaşan ihbar ve şikayet başvuruları ile yazılı ve görsel basında yer alan haberlerin de dikkate alınması ve değerlendirilmesi suretiyle rutin olarak izlenerek ve incelenerek, şüpheli hallere rastlanıldığı durumlarda yetkili mercii olan Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) iletilmektedir."

11 Mart'tan buyana basında yer alan çeşitli haberlerde, piyasa oyuncuları tarafından "herif" olarak adlandırılan bir yatırımcının bazen bir günde 450 milyon dolarla piyasa ortalamasının iki katı kadar işlem yaptığı ve Borsa İstanbul'a yön verdiği ileri sürülmüştü.

Haberler sonrasında herkes ‘Herif’in peşine düştü. Her ne kadar Herif’in robot, Londra merkezli bir fon olduğu iddiaları basında yer alsa da piyasadaki yaygın kanı bunların hiç birinin tam anlamıyla doğru olmadığı ya da eksik olduğu yönünde.

Piyasadaki yaygın kanı işin arkasında Körfez’in olduğu ‘Herif’in de tek bir kişi değil birden fazla kişiden oluşan ve Türkiye’yi yakından tanıyan bir grup olduğu yönünde.

Konuyla ilişkin öne çıkan bilgiler şöyleydi:

- Son dönemde Türk piyasaları benzer kategorideki piyasalardan ciddi şekilde ayrıştı. Dolar kuru 3 TL sınırından 2.87 TL’ye kadar geri çekildi. Borsa ise 80 bin puanın üzerine tırmandı.

- Yaklaşık 20 günlük bir süreçte bono ve hisse senedi piyasasına net 1.3 milyar dolarlık para girişi oldu.

- Türkiye’ye yönelen paranın ağırlıklı olarak Körfez ülkelerinden özellikle de Birleşik Arap Emirlikleri kaynaklı olduğuna ilişkin yaygın bir kanı var.

- Borsacılara göre ‘herif’ bir kişi değil, yapının adı. Yani işin içinde birden fazla kişi var.

- Türk sermaye piyasalarına sistematik bir şekilde sokulduğu iddia edilen paranın ilk durağı döviz piyasası oluyor. Ekstra para girişi sayesinde yüksek miktarda döviz bozdurulması kurların düşüşe geçmesinde ciddi etken olarak gösteriliyor.

- Yine borsacılara göre Türk piyasasını çok iyi bilen yapının döviz piyasasından sonraki durağı borsa oluyor. Borsacılar, “Hisse seçimlerinde çok titizler. Beklentisi iyi sağlam olan hisseleri tercih etmekle kalmayıp, bu hisselerin endeksi de yukarıya sürükleyecek lokomotif hisseler olması dikkat çekiyor” görüşünde.

- Her ne kadar Suriye, Avrupa Birliği gibi Türkiye’yi ilgilendiren konularda son dönemde olumlu gelişmeler olsa da borsacılara göre bunlar piyasalarda esen bahar rüzgarlarını tam olarak açıklamıyor. Onlara göre piyasalara bu ara yardımsever, gizli bir el dokunmuş durumda.

- Döviz kurlarını aşağıya çeken, borsayı zıplatan bu gizli elin birden ortadan yok olması ise bugünlerdeki en büyük korku.