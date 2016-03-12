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Ekonomi

Borsa İstanbul'u sallayan gizemli yatırımcının kimliği belli oldu

"Türkiye’de toplam 1.5 milyar dolar civarında yatırımı bulunuyor..."

12 Mart 2016 12:15

Borsa İstanbul’un son aylardaki çıkışının perde arkasındaki isim olan ‘Herif’ lakaplı yatırımcının kimliğinin belirlendiği bildirildi. Habertürk’e göre Borsa İstanbul’da bazı günler 450 milyon dolara varan işlem yapan “Herif”, Londra merkezli bir hedge fonun Hintli yöneticisi…

Hürriyet'te yer alan habere göre, Hintli fon yöneticisinin özel bir yazılımla oluşturduğu gizli algoritma sistemiyle işlem yaptığı belirtiliyor. Habere göre Hintli fon yöneticisinin Türkiye’de toplam 1.5 milyar dolar civarında yatırımı bulunuyor. Peki bu Hintli fon yöneticisi ne yapıyor?

‘Herif’i ilk kez gündeme getiren Bloomberg’in haberine göre bu gizemli yatırımcı, karmaşık formüllerden oluşan bir algoritma sistemiyle yani makine ya da robot işlem denilen işlemlerle piyasada çok sert hareketlere neden oluyor. 

‘Herif’ ilk olarak 1.5 yıl önce ortaya çıkmıştı. AK Portföy’den fon yöneticisi KeremBaykal, herifin yaptığı işlemlere ilişkin “Züccaciye dükkanında fil var” diyor. Baykal, "Oyundaki herkesten çok parası var. Borsayı her yere çekebilir" ifadesini kullanıyor.

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