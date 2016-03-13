Borsa İstanbul'u sallayan 'Herif' Körfez ülkelerinden mi?

Piyasadaki yaygın kanı son dönemde doları düşüren, borsayı ise zıplatan hareketin arkasında ‘Körfez’in olduğu yönünde. Borsacılara göre, kod adı ‘Herif’ olan yatırım dalgası tek bir kişinin değil Türkiye’yi yakından tanıyan birden fazla kişinin elinden çıkıyor. Paranın kaynağında ise Körfez ülkeleri var.

Önceki gün birçok gazetede Bloomberg Haber Ajansı kaynaklı bir haber yayımlandı. Habere göre kod adı ‘Herif’ olan gizemli bir yatırımcı Türk piyasasına yöneldi, bazı günlerde 450 milyon dolara varan büyüklüklerde işlemler yaptı. Üstelik bu gizemli yatırımcı, karmaşık formüllerden oluşan bir de algoritma sistemi kullanıyor, makine ya da robot işlemlerle piyasada çok sert hareketler sergiliyordu.

Ak Portföy fon yöneticisi Kerem Baykal’ın konuyla ilgili yorumu ise “Züccaciye dükkânında fil var. Cebi oyundaki herkesten daha dolu ve piyasayı istediği yöne götürebilir” olmuştu. Haberde yerli aracı kurumları dolaşan bu gizemli yatırımcının son durağının ise aracı kurum, Yatırım Finansman olduğuna dikkat çekilmişti.

İki yıl önce tüm işlemlerin sadece yüzde 2’sini gerçekleştiren Yatırım Finansman’ın, bazı günler işlemlerin çoğunu gerçekleştirdiği belirtilirken, 22 Şubat’ta, 486 milyon liralık hisse emriyle ikinci en çok emir veren Merrill Lynch’in 15 katı büyüklüğünde işlem yaptığına da dikkat çekilmişti. Haberde, kurumun, 8 Mart’a kadar geçen 16 işlem gününde Türkiye’nin en büyük altı bankası ve Türk Hava Yolları’ndan yaklaşık 1 milyar liralık hisse alarak BIST 100 endeksinin üç ayın en yükseğine çıkmasına yardımcı olduğuna da vurgu yapıldı.

Bloomberg’in haberi sonrasında spekülasyon çarkları çalışmaya başladı ve herkes ‘Herif’in peşine düştü. Her ne kadar bugün Herif’in robot, Londra merkezli bir fon olduğu iddiaları basında yer alsa da piyasadaki yaygın kanı bunların hiç birinin tam anlamıyla doğru olmadığı ya da eksik olduğu yönünde. Piyasadaki yaygın kanı işin arkasında Körfez’in olduğu ‘Herif’in de tek bir kişi değil birden fazla kişiden oluşan ve Türkiye’yi yakından tanıyan bir grup olduğu yönünde.

Hürriyet'ten Hülya Güler'in haberine göre, bu konuyla ilgili son söylentiler...

- Son dönemde Türk piyasaları benzer kategorideki piyasalardan ciddi şekilde ayrıştı. Dolar kuru 3 TL sınırından 2.87 TL’ye kadar geri çekildi. Borsa ise 80 bin puanın üzerine tırmandı.

- Yaklaşık 20 günlük bir süreçte bono ve hisse senedi piyasasına net 1.3 milyar dolarlık para girişi oldu.

- Türkiye’ye yönelen paranın ağırlıklı olarak Körfez ülkelerinden özellikle de Birleşik Arap Emirlikleri kaynaklı olduğuna ilişkin yaygın bir kanı var.

- Borsacılara göre ‘herif’ bir kişi değil, yapının adı. Yani işin içinde birden fazla kişi var.

- Türk sermaye piyasalarına sistematik bir şekilde sokulduğu iddia edilen paranın ilk durağı döviz piyasası oluyor. Ekstra para girişi sayesinde yüksek miktarda döviz bozdurulması kurların düşüşe geçmesinde ciddi etken olarak gösteriliyor.

- Yine borsacılara göre Türk piyasasını çok iyi bilen yapının döviz piyasasından sonraki durağı borsa oluyor. Borsacılar, “Hisse seçimlerinde çok titizler. Beklentisi iyi sağlam olan hisseleri tercih etmekle kalmayıp, bu hisselerin endeksi de yukarıya sürükleyecek lokomotif hisseler olması dikkat çekiyor” görüşünde.

- Her ne kadar Suriye, Avrupa Birliği gibi Türkiye’yi ilgilendiren konularda son dönemde olumlu gelişmeler olsa da borsacılara göre bunlar piyasalarda esen bahar rüzgarlarını tam olarak açıklamıyor. Onlara göre piyasalara bu ara yardımsever, gizli bir el dokunmuş durumda.

- Döviz kurlarını aşağıya çeken, borsayı zıplatan bu gizli elin birden ortadan yok olması ise bugünlerdeki en büyük korku.