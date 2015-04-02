Bisikletle bir yılda 13 ülke geçip Van'a geldiler

Fransa'dan bisikletle (recumbent) dünya turuna çıkan Gökben Bağcı ile Fransız eşi Nicolas Ayme, bir yılda 13 ülkeyi geride bırakıp Van'a geldi. Avrupa'dan bir yıl önce yatay bisikletlerine binerek pedal çevirmeye başlayan Bağcı ve Ayme çifti, 8 bin kilometre yol katederek geldikleri Türkiye'de, ziyaret ettikleri illerdeki üniversite öğrencileriyle buluşuyor. Sehayatlerini ve yaşadıklarını öğrencilerle paylaşan genç gezginler, gittikleri yerlerde internet üzerinden tanıştıkları arkadaşlarının evlerinde, çadırda ya da otellerde konaklıyor.

Kısa süre önce Doğu Anadolu Bölgesi'nin en uç noktalarından olan Van'a ulaşan genç çift, burada da sosyal medya aracılığıyla tanıştıkları arkadaşlarının evinde misafir oldu. Daha sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencileriyle bir araya gelen çift, seyahatleri süresince yaşadıkları olayları ve anılarını öğrencilerle paylaştı.

Seminer sonrasında Gökben Bağcı, Fransız eşi Nicolas ile evlendikten sonra Ankara'da yaşamaya başladıklarını belirterek, dünya turuna çıkma hayallerinin çocukluk yıllarında okudukları "80 Günde Devri Alem" kitabından kalma olduğunu söyledi.

Bağcı, dünya turuna çıkan ve evlerinde konuk ettikleri misafirlerden de cesaret alıp geçen yıl seyahatlerini başlattıklarına değinerek, şöyle konuştu: "Onlar yapabiliyorsa biz neden yapamayalım diye düşündük. Bunun üzerine iki yıllık bir plan yaptık. Bu süre zarfında hazırlıklarımızı tamamladık. Bir miktar birikim yaptık ve toplam 4 yıl sürecek bir tur düzenledik. 14 Nisan 2014'te Fransa'dan yola çıktık. Şu anda da yolculuğumuzun bir yılını geride bıraktık. Buradan Ardahan'a oradan daGürcistan'a gideceğiz. Daha sonra Asya'ya geçmeyi düşünüyoruz. Asya'da 1,5 yıl pedal çevirmeyi hedefliyoruz. Daha sonra Avustralya'yı bitirip, Kuzey Amerika'dan Güney'e doğru geçerek turumuzu 2018 yılında bitirmiş olacağız."

35 kilo makarna tükettiler

Bir yıl süren seyahatleri süresince 35 kilo makarna, 130 ton balığı konservesi ile çok miktarda mısır konservesi tükettiklerini anlatan Bağcı, 130 gece çadırda, 11 gece otelde, geri kalan gecelerde ise arkadaşları veya konuk edildikleri kişilerin evlerinde kaldıklarını dile getirdi. Bağcı, gittikleri yerlerde ve sosyal medya üzerinden çok güzel mesajlar aldıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Fransa'dan başladığımız pedal çevirme serüvenimizde İsviçre, Avusturya, ÇekCumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Sırbistan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan'dan geçtik. Her günümüz ayrı bir macera oluyor.Avrupa bizim ısınma turumuzdu. Bu sürede maddi manevi eksikliklerimizi ölçtük. Kendimizi de keşfettik. Sınırlarımızın sandığımızdan çok daha fazla olduğunu gördük. Tabularımızı yıktık. Mükemmel insanlarla karşılaşıp kısa sürede kalıcı dostluklar edindik. Yolculuk boyunca çadırımız evimiz oldu. Zor şartlar altında kalmadıkça otellere gitmedik."-Günlük 60 liraya dünya turu seyahatleri süresince günlük 60 lira gibi bir harcamaları olduğuna işaret eden Bağcı, "Para kısmı bizim için en önemli olan konulardandı. Bir hesaplama yaptık ve günlük ortalama 60 lira gibi bir harcamamız oluyor. Avrupa turunda buna uyduk. Tabii bunu 4 yıla vurduğumuzda büyük bir harcama. Bunun büyük bir kısmını çalıştığımız dönemde biriktirmiştik. Bizi sosyal medya üzerinden takip eden destekçilerimiz de oluyor. Onların da parasal desteği sözkonusu" ifadelerini kullandı.

Bağcı, ailelerinden uzak kalmanın yolculuğun en zor kısmı olduğunu belirterek, dünya turunu tamamladıktan sonra yaşadıklarını konu alan Türkçe, Fransızca ve İngilizce kitap yazmak istediklerini vurguladı. Nicolas Ayme ise karavanla daha önce Kanada ve ABD'ye gittiğini, bu nedenle de seyahate yabancı olmadığını kaydederek, evlendikten sonra eşiyle başladığı dünya turunun da kendisini olumsuz anlamda etkilemediğini dile getirdi.