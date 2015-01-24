Bisikletle sokak sokak dolaşıp, evsizlere sıcak çorba dağıtıyorlar

İzmir'de Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Ece Altınörs ile Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğrencisi Sibel Arslan, soğuk kış akşamlarında İzmir sokaklarını bisikletleriyle gezerek, başta evsizler olmak üzere dışarıda çalışmak zorunda kalanlara sıcak çorba dağıtıyor.

DHA'nın haberine göre, İstanbul’da bir grubun başlattığı sokaklarda kalanlara akşamları bisikletle sıcak çorba dağıtımı İzmir’de de yankı buldu. ’Çorbada senin de tuzun olsun’ diye sosyal medyada çağrı yapan İEÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Ece Altınörs ile Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğrencisi Sibel Arslan’a Üçkuyular semtinde faliyet gösteren bir restoran olumlu yanıt verdi.

'Para yardımını kabul etmiyorlar'

Bu restoranda pişirilen çarbayı termoslara dolduran Altınörs ve Arslan, bisikletleriyle yola çıkarak, arkadaşları ile buluşup karton bardakla dağıtıma başlıyor. Karton bardak ve ekmek gibi malzemeleri öğrenciler kendileri karşılıyor ve para yardımı kabul etmiyor. Sosyal medyada zaman zaman çağrıda bulunan ve malzeme desteği sağlayan öğrenciler, bir gecede ortalama 50 kişiye ulaşıyor.

İEÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Ece Altınörs, "İstanbul’da yapılan bir çalışma bize ilham oldu. İzmir’de ailelerimizle yaşayan öğrencileriz. Soğuk havada çalışmak zorunda kalan onlarca kişi var. Biz de ilk etapta cebimizdeki para ile iki termos alarak bu işe başladık. Şimdi sayımız arttı. Bir restorandan her gün sıcak ezogelin çorbası alıyoruz. Sosyal medyadan bizim yaptığımızı görenler de destek olmak istiyor. Sokakta yaşamak zorunda kalanlar var. Biz de onlara bir katkı olsun diye İzmir’in sokaklarında dolaşıyoruz. Kendimize ait bisikletlerle sürekli caddelerde tur atıyoruz" dedi.

İEÜ Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğrencisi Sibel Arslan ise, çorba dağıtımına Üçkuyular’dan başladıklarını ardından metro ile Konak’a ulaştıklarını ve bisikletleriyle Çankaya, Basmane ve Alsancak’a kadar ilerlediklerini belirtti.

Kampanyaya başlamalarının ardından kent içinde farklı alanlarda üniversite öğrencilerinin de dağıtıma geçtiğini aktaran Arslan, Mart ayı sonuna dek kampanyalarını sürdüreceklerini söyledi. Arslan, bisikletlerle daha kısa sürede daha çok yer dolaşarak daha çok insana dağıtım yaptıklarını ifade ederek, "Sırt çantalarımıza ve bisiklet selelerine taşımamız gereken malzemeler rahatlıkla sığıyor. Bisikleti olmayan arkadaşlarımız yürüyerek dağıtım yapabiliyor. Bu süreçte sosyal medyada aktif olarak yaptıklarımızı paylaşmamız sonucunda hatırı sayılır bir kitleye ulaştık. Şimdi bize ulaşan gönüllü arkadaşları kendi semtlerinde bu iş için örgütlüyoruz. Bizden sonra ilk başlayan ekip Bornova ekibi oldu. Direk para yardımı kabul etmiyoruz ancak metal termosa ve karton kaselere ihtiyaç duyuyoruz. Bu ihtiyaçlarımızı da sık sık sosyal medyada dile getiriyoruz" dedi.