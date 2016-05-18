Birleşmiş Milletler: Yemen'de 7.6 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya, çok sayıda insan ölebilir!

Çatışmaların sürdüğü Yemen'de 7.6 milyon kişinin düzenli şekilde gıdaya ulaşamadığını belirten BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Direktörü John Ging, "Çok sayıda insan ölebilir" dedi.

Yemen ziyaretinin ardından BM'de düzenlediği basın toplantısında bu ülkedeki insani duruma ilişkin gazetecilere bilgi veren Ging, halkın gıda, temiz su ve sağlık imkanlarına erişme sıkıntısı çektiğini söyledi.

Çatışmalar nedeniyle 2.5 milyon kişinin evlerini terk ettiğini ifade eden Ging, "Ülkede 7.6 milyon kişi gıdaya düzenli şekilde ulaşamıyor. Bunun bir adım sonrası açlık. Eğer yeterli destek sağlanmaz ve erişime izin verilmezse çok sayıda insan ölebilir" dedi.

Yemen'in dünyanın en fakir ülkelerinden birisi olduğunu hatırlatan Ging, BM'nin bu ülkedeki insani yardım operasyonları için 1.8 milyar dolar talep ettiğini ancak beşinci ayın ortası geçilmesine rağmen bu miktarın sadece yüzde 16'sının karşılandığını ifade etti.

Özellikle hava saldırılarının Yemen'in altyapısı ve konutlar üzerinde büyük yıkıma neden olduğunu anlatan Ging, insani felaketin önlenmesi için soruna bir an önce politik çözüm bulunması gerektiğini belirtti.