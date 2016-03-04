BM: Yemen'de 3 binden fazla sivil öldü

Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, Yemen'deki iç karışıklıkta bir yıl içinde 3 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sputnik’in haberine göre, Colville, "26 Mart 2015'ten bu yana 3 bin 81 kişinin öldüğünü, 5 bin 733 kişinin ise yaralandığını tespit ettik. Bu rakamlara çatışan tarafların verdiği kayıplar dahil edilmedi" dedi.

Kasım ayında hava saldırıları sonucunda hayatını kaybeden sivillerin sayısının belirgin oranda azaldığını belirten BM yetkilisi, "Ancak şubat ayında ölümler ocak ayına kıyasla iki kat arttı. Şubatta Yemen'de 168 sivil öldü, 193 sivil ise yaralandı" diye konuştu.

Yemen'de Husiler ile ülkenin devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı güçler arasındaki çatışmalar 2014’ten bu yana devam ediyor. Ülkenin sürgün edilen lideri Abdurabbu Mansur Hadi'ye bağlı güçler ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile çatışıyor.