BM Yemen Temsilcisi: Kuveyt'teki müzakereler, Yemenli taraflar için tekrarı zor bir fırsat

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild Şeyh Ahmed, Yemen krizi konusunda çözüme ulaşma fırsatının yakın olduğunu belirterek, "Kuveyt'teki müzakereler, Yemenli taraflar için tekrarı zor bir fırsat. Ülkenin geleceğini belirlemek için kesin kararlar alma vaktidir" dedi. Bir haftadır Kuveyt'te Yemen krizine çözüm bulunması çerçevesinde siyasi, insani ve güvenlik alanında kurulan üç komitenin toplantısının devam ettiği bildirildi.

CNN TÜrk’te yer alan habere göre, Şeyh Ahmed, Yemen barış müzakerelerinin yapıldığı Kuveyt'te düzenlediği basın toplantısında, tarafların bakış açılarını yakınlaştırmak için güvenliği sağlamak ve siyasi geçişle ilgili düşünceler ortaya attığını belirtti.

Uluslararası topluma gelecek merhale hakkında bir tasavvur sunduklarını, topun şimdi Yemenli müzakerecilerde olduğunu anlatan Şeyh Ahmed, "Kuveyt'teki müzakereler, Yemenli taraflar için tekrarı zor bir fırsat. Ülkenin geleceğini belirlemek için kesin kararlar alma vaktidir" diyerek tarafları barışçıl bir çözüme varmak amacıyla taviz vermeye davet etti.

Yemen krizinde çözüme ulaşma fırsatının yakın olduğuna işaret eden Şeyh Ahmed, müzakere komitelerinin, tutukluların yarısının Ramazan ayından önce serbest bırakılması için çaba sarf ettiğini kaydetti.