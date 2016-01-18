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Dünya

Birleşmiş Milletler: 400 bin çocuğa acil yardım gerek

Save The Children Başkanı Carolyn Miles: Dünyada acil durumda olan iki yer var, biri Suriye, diğeri de Etiyopya

18 Ocak 2016 13:59

Birleşmiş Milletler son 30 yılın en büyük kuraklığının yaşandığı Etiyopya'da, 400 bin çocuğun açlıktan ölmek üzere olduğu uyarısında bulundu. 

Birleşmiş Milletler'in (BM) raporuna göre Etiyopya'da 10 milyon insanın gıda yardımına ihtiyacı var. BM, uluslararası topluma çağrıda bulunarak “Acilen 50 milyon dolar” yardımın ülkeye ulaştırılmasını talep etti.

Uluslararası Save The Children yardım kuruluşu da Etyopya'daki kuraklığın en büyük kurbanının çocuklar olduğuna dikkat çekerken, "Etiyopya'daki çocukların karşı karşıya olduğu tehlike Suriye'deki çocuklarınki kadar büyük" uyarısını yaptı.

Al Jazeera'nin haberine göre, Save The Children Başkanı Carolyn Miles, "Dünyada  acil durumda olan iki yer var. Birisi Suriye, ikincisi de Etiyopya. Bu duruma müdahale için 100 milyon dolara ihtiyacımız bulunuyor" dedi.

Etiyopya'nın Afar bölgesindeki Al Jazeera muhabiri Chares Stratford da uluslararası toplumun şimdiye kadar yüz milyonlarca dolar yardım topladığını ancak yardım kuruluşlarına göre bunun yeterli olmadığı izlenimini paylaştı. 

Etiyopyalılar da hayvanlarının kuraklık sonucu öldüğünü anlatıyor. Muhammed Dubahala, kuraklık ülkeyi vurana dek 53 ineği bulunduğunu ancak şu an bu sayının 52'e düştüğünü söyledi.

Son aylarda hükümetten sadece iki kez yardım paketi aldığını aktaran Dubahala, "İnsanlar için, çocuklar için korkuyorum. Yağmur yok, insanlar ölüyor. Süt yok" diye konuştu.

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