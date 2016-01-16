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Dünya

Açlıktan kırılan Madaya'daki çocuklarda 'yüksek derecede beslenme bozukluğu' görüldü

UNICEF, Suriye rejiminin izin vermesiyle bölgeye yardım götürmüştü

16 Ocak 2016 18:58

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (United Nations International Children's Emergency Fund- UNICEF) Suriye’de kuşatma altındaki Madaya şehrinde yaşayan çocuklar arasında ‘beslenme bozukluğu’ vakaları olduğunu bildirdi. 

Lübnan sınırı yakınlarındaki 6 aydır Suriye ordusunun kuşatması altında bulunan Madaya'da Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün verilerine göre Aralık ayı içerisinde kasabada en az 28 kişi açlıktan hayatını kaybetmişti. Suriye rejiminin izin vermesiyle UNICEF bölgeye yardım götürmüştü.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre BM, Suriye Kızılayı, ICRC İnsani Yardım kuruluşları ile bölgeyi ziyaret eden UNICEF geçici hastanede sadece iki doktor ve iki sağlık görevlisinin zor şartlarda görev yaptığını belirledi. Çocuklara Yardım Fonu, Madaya’da yaşayan Suriyelilerin oldukça halsiz ve aşırı derecede zayıf olduğunu tespit etti. UNICEF ekibi, bölgeye vardığında Ali isimli hastanın aşırı beslenme bozukluğundan gözleri önünde hayatını kaybetmesinden çok etkilendiklerini belirtti.

UNICEF ekibi ve Dünya Sağlık Örgütü mensubu çalışanlar beş yaşın altında 25 çocuğu kontrol etti. Çocukların 22’sinde orta ila yüksek derecede beslenme bozukluğu olduğu tespit edildi. Ekipler, kontrol ettiği 6 ilâ 18 yaşındaki 10 çocuğun 6’sına da aşırı beslenme bozukluğu teşhisi koydu. UNICEF daha önce yaptığı çağrıları yineleyerek Madaya’da yaşayanlar üzerindeki kuşatmanın kaldırılmasını istedi.

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