Birleşik Krallık'ta tarihi gün; Brexit oylaması bugün

İngiltere'nin gelecekteki kimliği ve dünyadaki yerini belirleme açısından tarihi bir an olarak tanımlanan Avrupa Birliği (AB) referandumu (Brexit) oyluyor. Türkiye saati ile 22:00'de bitecek oylamanın sonucu yarın sabah belli olacak. Oylamanın İngiltere kadar Avrupa Birliği'nin geleceğini de etkileyeceği düşünülüyor.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ta AB referandumu bugün yapılacak ve halka "Birleşik Krallık AB üyesi olarak kalmalı mı, yoksa AB’den ayrılmalı mı?" sorusu yöneltiliyor.



Referandumda, 18 yaş üzeri Birleşik Krallık, İrlanda ve Milletler Topluluğu vatandaşları oy kullanabilecek.

Brexit nereden çıktı?

İngiltere'nin Avrupa'dan çıkmasına, Britanya ve exit kelimeleri birleştirilerek oluşturulmuş 'Brexit' deniyor.

58 yıllık Avrupa Birliği tarihinde ilk kez bir ülke, birlikten çıkmayı oylayacak. Üstelik bu ülke yıllık 3 trilyon dolarlık ekonomiye sahip İngiltere.

'Kalalım' ve 'ayrılalım' diyenlerin oranı aynı

Referanduma ilişkin yapılan son anketlerde "Avrupa Birliği'nde" diyenlerle “AB’den ayrılalım” diyenlerin oranını başa baş gösteriyor. Anketlerin ortalaması, ülkede birlik ile ayrılık yanlılarını yüzde 50’şer olarak gösteriyor.

Kimler ayrılmak, kimler kalmak istiyor?

İngiltere’de iki ayrı kampanya yürütülüyor. AB içinde kalma yanlısı olanlar “İngiltere Avrupa’da daha güçlü” bloğunda. Ayrılmayı savunanların kampanyasıysa “Ayrılmayı oyla”.

“Britanya Avrupa’da daha güçlü” bloğuna, Başbakan Cameron da, İşçi Partisi’nin yükselen lideri Jeremy Corbyn de destek veriyor. Ama hem Muhafazakâr Parti içinden hem de İşçi Partisi’nden önemli isimler ayrılma taraftarı kampanyada.

Ayrılma kararı çıkarsa ne olur?

Eğer referandumdan ‘evet’ çıkarsa, girmek için uzun süren müzakereler yapılan 58 yıllık AB tarihinde ilk kez bir ülke birliği terk edecek.



Üstelik bu ülke yıllık 3 trilyon dolarlık bir ekonomi. Daha önce benzer bir örnek görülmediği için, konuyla ilgili tahminler de birbirleriyle uyumlu değil.

Ancak IMF Başkanı Christine Lagerde, İngiltere’nin AB’den ayrılması durumunda, dış finansmanda düşüş yaşanacağı için sterlinin değerinde de düşüş olacağını, yatırım ve tüketimde daralma olacağını söyledi.

Bütün bunlar İngiltere ekonomisinin büyüklüğü nedeniyle dünya ekonomisini de etkileyebilir. Geçen ay Japonya’da toplanan G7 Zirvesi sonuç bildirgesinde de İngiltere’nin AB’den çıkmasının ‘küresel büyüme ve dünya ekonomisi için ciddi tehdit olacağı’ vurgulanmıştı.

İngiltere ayrılırsa AB ile ilişkiler nasıl olacak?

Referandumdan ayrılma kararı çıkarsa, AB ve İngiltere çıkış modelleri üzerine müzakere yürütecek. Bu müzakerelerin iki yıl sürebileceği tahmin ediliyor. Müzakereler sonuçlanıncaya kadar, İngiltere, AB içindeymiş gibi ilişkiler yürüyecek.