IMF ve Almanya'dan Brexit uyarısı



Uluslararası Para Fonu (IMF), Britanya'nın perşembe günkü referandumun sonucuna göre Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılmasının son derece olumsuz sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Alman özel sektöründen yapılan açıklamalarda da 23 Haziran'daki halkoylamasından ayrılma kararı çıkmasının Britanya ve Avrupa ekonomilerine zarar vereceği dile getirildi. Alman Sanayiciler Birliği Başkanı Ulrich Grillo ‘Rheinische Post' gazetesine verdiği demeçte ‘Avrupa'nın dünyadaki başarısını ancak birlikte koruyabileceğini, aksi takdirde Britanya ve Avrupa Birliği'nin önemini kaybedeceğini' söyledi.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble doğrudan Britanya'daki referanduma değinmeksizin, Avrupa'nın birliğini koruması gerektiğini belirtti. Schäuble Kiel'deki Dünya Ekonomisi Araştırma Enstitüsü'nün ödül töreninde yaptığı konuşmada hiçbir Avrupa ülkesinin tek başına başarılı olamayacağını ifade etti.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Birleşik Krallık ekonomisiyle ilgili son tahmin raporuna göre AB'den ayrılması durumunda Büyük Britanya'nın Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası uzun vadede 4,5 puan azalacak. IMF, AB'den ayrıldığı takdirde Britanya'nın milli gelirinin 2017 yılından itibaren düşmeye başlayacağına raporunda yer verdi.

İngiltere'nin Alman ekonomisindeki önemi

IMF Başkanı Christine Lagarde Büyük Britanya'nın AB'de kalması için yeniden çağrıda bulundu. Lagarde Viyana'da yaptığı konuşmada Britanya'nın Avrupa sanayisinin üretim zincirindeki önemli halkalardan biri olduğunu, AB üyeliği sayesinde Britanya'nın ticaret hacminin genişlediğini, ücret ve işgücü verimliliğinin de arttığını söyledi. IMF Başkanı, Britanya'nın AB ve dünyanın diğer bölgelerinden gelen yetenekli ve çalışkan göçmenler sayesinde refah düzeyini yükselttiğini de sözlerine ekledi.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Martin Wansleben ‘Neue Osnabrücker Zeitung' gazetesine verdiği demeçte her yıl Britanya'ya 90 milyar euroluk Alman malı ihraç edildiğini ve Almanya'daki 750 binlik istihdamın Britanya ile yapılan ticarete bağımlı olduğunu belirterek, Britanya'nın AB'den ayrılmasının Almanya'nın ihracat ve istihdamı üzerinde olumsuz etki yapacağını söyledi. Alman-Britanya Ticaret Odası'nın araştırmasına göre Almanya'daki doğrudan sermaye yatırımlarında İngiltere üçüncü sırada yer alıyor. Almanya'daki İngiliz şirketlerinde 200 bin kişi çalışıyor.

Merkezkaç endişesi

Uluslararası Para Fonu uzmanları, AB'den ayrılmasının öncelikle Britanya ekonomisini zarara uğratacağını ve büyüme hızıyla istihdam açısından olumlu gelişme gösteren Britanya'nın Birlik'ten ayrıldığı takdirde ağır ekonomik yara alacağını belirtiyorlar.

Alman Dış Ticaret Birliği'nin açıklamasında Britanya'nın AB'den ayrılmasının merkezkaç etkisi yaratabileceği ve başka üyelerin de AB'den ayrılabilecekleri belirtildi. Birlik başkanı Anton Börner Britanya'nın atacağı adıma göre AB'de çözülme sürecinin başlayabileceği uyarısında bulundu. AB Bankacılık Denetleme Kurulu Başkanı Andrea Enria ayrılma kararı alınması durumunda Londra'daki merkezi terk edip kıta Avrupa'sındaki bir başkente taşınmak zorunda kalacaklarını söyledi.

İtalya Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim kurulu üyesi Ignazio Visco, Birleşik Krallığın AB'den ayrılma ihtimaline hazırlıklı olduklarını açıkladı. Visco Britanya'nın ayrılmasının ekonomik sonuçlara yol açacağını ancak muhtemel ayrılma kararının somut maliyetini hesaplamanın zor olduğunu söyledi. İtalya Merkez Bankası Başkanı bu riski dikkate alan bütün merkez bankalarının elindeki imkânları kullanmaya hazır olduğunu söylerine ekledi.