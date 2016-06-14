10 maddede Brexit'in AB'ye olası etkileri



İngiltere'de 23 Haziran'da ülkenin AB'de kalıp kalmamasının oylanacağı referandum yapılacak. Referandum öncesi endişeler büyük. The Guardian gazetesinde yayımlanan son kamuoyu yoklamasına göre, İngiltere'nin AB'den ayrılması gerektiğini savunanların oranı yüzde 53 iken, AB yanlılarının oranı ise yüzde 47. Peki, İngiltere gerçekten de AB'den ayrılacak olursa bunun siyasi, ekonomik etkileri nasıl olur? Ekonomistler Brexit'in etkilerinin İngiltere ile sınırlı kalmayacağı uyarsını yapıyor:

1. "Siyasi entegrasyonun tabutuna çivi çakar"

Commerzbank Başekonomisti Jörg Krämer: Brexit, para birliğinin uzun dönemli olarak ayakta kalabilmesi için gerekli olan derin siyasi entegrasyonun tabutuna çakılan çivi olur. Olası Brexit'in ardından hükümetler, devlet borçları krizini daha fazla entegrasyon yoluyla çözmeye hazır olmazlar.

2. "Kazanan olmaz"

DZ-Bank Başekonomisti Stefan Bielmeier:Brexit durumunda, kazanan hiç kimse olmaz. Avrupa'da hepimiz kaybederiz. Siyasi entegrasyon süreci yıllarca geriye gider."

3. "İhracat boşluğu oluşur"

Euler Hermes Grubu'nun Başekonomisti Ludovic Subran:İngiltere olası bir Brexit'in yaratacağı ihracat boşluğu kapatmak için en az 10 yıla ihtiyaç duyar. Bir kısmı, İngiliz Milletler Topluluğu ile yapılacak ticaretle telafi edilecek olsa bile...

4. "Yatırım şevki kırılır"

Bayern LB Ekonomisti Stefan Kipar:İngiltere'nin AB'den ayrılması halinde, AB genelinde güven ortamının bir şok yaşaması muhtemel. Bu İngiltere ile doğrudan ticaret yapmayan şirketlerin bile yatırım şevkini kırar. Aynı zamanda, uluslararası yatırımcıların AB'ye güveni de sarsılır ve yatırım planları da bundan zarar görür."

5. "Ekonomik etkileri çok büyük olur"

Helaba Ekonomisti Christian Apelt:İngilizler AB'den ayrılma yönünde bir karar verirse, bunun siyasi ve ekonomik etkileri çok büyük olur. Hele de bu yeni durumda İngiltere'nin AB'ye bağımlılığı düşünülürse...

6. "Başka AB ülkeleri izleyebilir"

ING-Diba-Başekonomisti Carsten Brzeski: Referandumda çoğunluk AB'de kalma yönünde görüş bildirse bile, cin şişeden bir kere çıktı. Diğer ülkeler de İngiltere'nin yolundan gidebilir ve AB'den istisnalar uygulanmasını talep edebilir.

7. "İngiltere'nin AB üyeliği kuşkulu"

Saxo Bank Başekonomisti Steen Jakobsen:Brexit referandumunun aslında ciddi ölçüde ironi gizli, zira bence İngiltere zaten hiçbir zaman AB üyesi olmadı."

8. "AB siyasi açıdan darbe alır"

Sal. Oppenheim ekonomi bölümünden Katrin Löhken und Ulrike Kastens: İngiltere'nin AB'den ayrılması riski var. Şayet bu gerçekleşirse, İngiltere için bunun ekonomik maliyeti çok büyük olur. AB, özellikle siyasi açıdan büyük darbe alır.

9. "Piyasalar olumsuz tepki verir"

KfW Başekonomisti Jörg Zeuner: Brexit yanlıları referandumda ağırlığını koyarsa, mali piyasaların biraz hazırlığını hızlandırması gerekir, zira Brexit çok olumsuz piyasa tepkilerine yol açabilir. Bu da mali piyasaların küresel çerçevede birbirine bağlı olması nedeniyle, etkileri sadece İngiltere ile sınırlı kalmaz.

10. "Almanya'nın milli geliri düşer"

Ifo Enstitüsü Başkanı Clemens Fuest:Ifo Enstitüsü'nün araştırmaları, Almanya'nın uzun dönemde Gayrisafi Yurtiçi Hasılası'nın yüzde 3'e kadar kayıp yaşayabileceğini gösteriyor: