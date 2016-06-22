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Dünya
Deutsche Welle

Brexit İngiliz basınını da ikiye böldü

Birleşik Krallık'ta yapılacak kritik Avrupa Birliği (AB) referandumu İngiliz gazetelerini böldü.

22 Haziran 2016 15:38


Sol eğilimli Guardian gazetesi, referandumda AB'de kalmaktan yana oy verilmesini istedi. Guardian'ın çağrısında, "Bölünüp içe dönen bir ülke yerine dünyaya açılıp birleşen bir ülke için kalmaktan yana oy verin" denildi. Guardian grubuna bağlı pazar gazetesi Observer ile The Times da okurlarını AB'de kalmak için oy vermeye çağırdı.

The Independent tavrını AB'de kalmaktan yana açıkladı. Kalmaktan yana olanların korkaklık sergilemediği, küreselleşen dünyada işbirliğinin zorunlu olduğu vurgulandı. Daily Mirror da okurlarını referandumda kalmaktan yana oy vermeye davet etti.

'AB, Almanların kontrolündeki bir federal devlet'

Birleşik Krallığın yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun okurlarını AB referandumunda ayrılıktan yana oy vermeye çağırdı. Ayrılığa verilecek oylarla egemenliğin yeniden sağlanacağını savunan The Sun, AB'yi Almanların kontrolündeki bir federal devlet olarak tanımladı.

The Daily Mail, "Britanya'ya inanıyorsanız AB'den ayrılığa oy verin" diye yazdı. Ayrılık çağrısında, "Ya yalan ve aç gözlü seçkinler ya da can çekişmekte olan Avrupa'nın dışında büyük bir gelecek" ifadesine yer verildi.

'Tam bağımsız Birleşik Krallık'

The Daily Telegraph dünkü nüshasında AB üyeliğinden çıkışa davet etti. "Tam bağımsız Birleşik Krallığı dünyalar kadar fırsatın beklediği" ifadesine yer verilen çağrı metninde AB'den ayrılmayı destekleyerek Britanya'nın altın çağına gönderme yapılmadığı belirtildi. Metinde, "Perşembe günü yapılacak referandum korku ile umut arasında bir seçimse eğer biz umudu seçiyoruz" denildi. The Daily Telegraph'ın kardeş gazetesi Sunday Telegraph da AB'den çıkışa destek verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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