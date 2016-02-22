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Bir tecavüz davasında daha zanlıya 'saygın tutum' indirimi!

Kız çocuğunu korkutarak tecavüz eden ve 30 yılla yargılanan zanlının cezasında indirime gidildi

22 Şubat 2016 15:36

Diyarbakır’da boş araziye götürdüğü 14 yaşındaki G.T. adlı kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 30 yıl hapis istemiyle yargılanan 24 yaşındaki E.A.’ya duruşmadaki saygın tutumu dikkate alınarak 12 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

DHA'dan Felat Bozarslan'ın haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre; 1 Şubat 2012 günü 14 yaşında olan mağdur G.T., daha önce duygusal arkadaşlık yürüttüğü M.K. ile gezmek için buluştu. İddiaya göre M.K. daha sonra arkadaşları V.K. ve E.A.’yı da çağırarak mağduru Nevruz parkına götürdü. Burada kız arkadaşı G.T.’ye cinsel ilişki teklifinde bulunan M.K., mağdurun kabul etmemesi üzerine, “Seni burada bırakıp gideriz” diyerek korkuttu. M.K.’nın daha sonra mağdura zorla ters yoldan cinsel istismarda bulunduğunu belirten savcı, V.K. ve E.A.’nın yaşananları seyrettiğini kaydetti. M.K., V.K. ve E.A.’nın ilişkiyi kabul etmeyen mağduru korkutarak sırayla cinsel istismarda bulunduğunu ve bir birlerini seyrettiğini kaydeden savcı, mağdurun daha sonra taksi ile evine gönderildiğini belirtti. Mağdurun bir süre sonra yaşananları öğretmenine anlattığını ve ailesinin olayı öğrendiğini vurgulayan savcı, polis merkezine apılan başvuru ile soruşturmanın başladığını ifade etti.

 Olaydan sonra ifadesi alınan mağdur G.T., şüphelilerden M.K. ile facebooktan arkadaş olduklarını belirterek, "M.K. internet kafede olduğumuz bir sırada arkadaşlarını çağırıp birlikte gezmeyi teklif etti. Taksiye binip Nevruz Parkı’na geldik. Çevrede kimse yoktu. M.K. bana cinsel ilişkiye girmeyi teklif etti. Kabul etmeyince beni döveceklerini, orada bırakıp gideceklerini söyledi. Sonra sırayla bana cinsel istismarda bulundular. Bu sırada çok canım yandı ve ağladım. Biri yaparken diğerleri izliyordu. Akşam olduğu için korktum. Korktuğum için olanları kimseye anlatmadım"dedi.

 

36 yıl hapis istemi

 

Olayla ilgili 18 yaşından küçük olan M.K. ve V.K. hakkında Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldığını belirten savcı, şüphelilerin suçlamayı reddettiğini vurguladı. Tutuklandıktan sonra ayağının sakatlığından dolayı tahliye edilen E.A.’nın ’Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ’Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarını işlediğini belirten savcı, şüphelinin 36 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

 

“Mağduru tanımıyorum”

 

İddianamenin kabulünün ardınan sanık E.A.’nın tutuksuz yargılaması Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. İfadesinde suçlamayı reddden E.A., "Mağduru ve diğer kişileri tanımıyorum. Olay yerinde bile değildim" dedi.

Yargılama sırasında esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanık E.A.’nın olay tarihinde 15 yaşından küçük olan mağdur G.T.’ye karşı eylemlerinden dolayı 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

 

İndirim yapıldı

 

Kararını açıklayan mahkeme sanık E.A.’yı önce ’Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ’Cinsel amaçlı çocuğu hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 16.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki saygın tutumunun göz önüne alındığını belirten mahkeme, her iki suç yönünden de indirim yaparak E.A.’nın cezasını 12 yıl 9 aya indirdi. Mahkeme sanık E.A.’nın hükmen tutuklanmasına da karar verdi. 

Gerekçeli kararda sanık E.A.’nın arkadaşları ile birlikte hareket ederek olay tarihinde 15 yaşından küçük mağdureye karşı ’Cinsel istismar ve ’Hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarını işlediği kanaatine varıldığı belirtildi. Sanığın 14 yaşındaki mağdureyi cinsel amaçlı olarak hukuka aykırı şekilde alıkoyduğu belirtilen kararda, her iki eylemin de bir birinden bağımsız olmadığı vurgulandı. Yerel mahkemenin kararı Yargıtay’da kısa süre önce onandı. 18 yaşından küçük iki sanığın davası ise sürüyor.

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