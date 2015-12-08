Tecavüzcünün 'saygın tutumu' Yargıtay'da

Diyarbakır’da, 14 yaşındaki kız öğrenciler G.D., R.A. ve N.K.’ye uyuşturucu kullandırdığı ve porno film izletip cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 150 yıl hapis cezası istemiyle yargılanırken, ‘saygın tutum’ indirimi uygulanarak 10 yıl hapis cezası verilen Ubeydullah Ç. davası gelen tepkiler üzerine Yargıtay’a taşındı.

İlk soruşturmayı yapan ve hazırladığı iddianamede sanık hakkında 150 yıl hapis cezası isteyen Savcı Mustafa Uğur Kabasakal, Ubeydullah Ç.’ye ‘Basit cinsel istismar’ suçundan ve alt sınırdan ceza verilmesinin ‘yasaya aykırı’ olduğunu savunarak temyiz başvurusu yaptı.

Savcı Kabasakal Yargıtay’a sunduğu dilekçede kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu savundu. Ubeydullah Ç.’nin olaydan önce cinsel istismarda bulunmaya karar verdiğini belirten Kabasakal, sanığın eylem sırasında yoğun hile kullandığını öne sürdü.

‘İstismar planlı’

Kendini subay olarak tanıtan Ubeydullah Ç.’nin bunu pekiştirmek için evinde üniforma, gaz tabancası ve mermi bulundurduğunu vurguladı. Sanığın mağdurlara bu eşyaları gösterip güvene dayalı nüfuz ilişkisi sağladığını kaydeden savcı, sonrasında kızlara Alkol verdiğini, şehevi duygularını kamçılayarak onları cinsel ilişkiye sürüklemek için porno film izlettiğini, ardından da cinsel istismar eyleminin başladığını vurguladı.

Sanığın yoğun hile kullanmasının göz önünde

bulundurulmadığını kaydeden savcı, sanığa R.A.’ya dönük eylemden beraat, 2 mağdura yönelik eylemden de alt sınırdan ceza verildiğini, bunun usul ve yasaya aykırı olduğunu savunarak kararın bozulmasını talep etti.

Savcılık mağdurlardan R.A.’nın N.K.’dan 10 gün sonra doğduğunu, buna dayanarak bu mağduru 15 yaşında kabul ettiğini ve ifadesinin esas alınmadığını söyledi.